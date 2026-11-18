RESUMO ＋ O YouTube não tem botão para resetar o algoritmo. Para limpar o feed, o caminho é combinar os feedbacks "Não tenho interesse" e "Não recomendar o canal" com a exclusão dos vídeos e buscas que originaram as sugestões. Desativar o histórico é a medida mais ampla, mas pode deixar a página inicial sem recomendações.

O YouTube não oferece um botão para resetar o algoritmo, mas permite reduzir as recomendações indesejadas com feedbacks no próprio feed e ajustes no histórico da conta. A plataforma tem 149 milhões de usuários no Brasil, e 84% deles procuram vídeos sobre produtos quando avaliam uma compra, segundo a pesquisa YouTube no Brasil 2026, do Opinion Box. Uma busca pontual desse tipo basta para mudar as recomendações do YouTube por semanas.

Os feedbacks do feed corrigem desvios pontuais. Mudanças mais profundas exigem mexer no histórico, com o custo de perder parte da personalização.

Por que o YouTube recomenda vídeos que você não quer?

Segundo a Central de Ajuda do YouTube, o histórico de exibição é o principal sinal usado na página inicial. No painel Próximo, quem pesa mais é o vídeo em reprodução. O sistema também considera o histórico de pesquisa, as inscrições, as marcações "Gostei" e "Não gostei", os feedbacks do usuário e pesquisas de satisfação.

A plataforma afirma que o algoritmo aprende com mais de 80 bilhões de indicadores e compara os hábitos de cada pessoa com os de usuários de perfil parecido. Por isso, um vídeo visto por curiosidade pode virar tema recorrente no feed. A atividade da Conta do Google, que inclui buscas feitas fora do YouTube, também pode influenciar as sugestões.

Como usar "Não tenho interesse" e "Não recomendar o canal"

Os dois comandos ficam no mesmo menu e servem para casos diferentes. No celular ou no computador:

Abra o menu: na página inicial ou em Assistir a seguir, toque nos três pontos (⋮) ao lado do título do vídeo; Para um vídeo isolado: escolha "Não tenho interesse"; Para detalhar o motivo: toque em "Diga o motivo" e marque "Já assisti o vídeo" ou "Não gostei do vídeo"; Para um criador inteiro: no mesmo menu, selecione "Não recomendar o canal".

Na smart TV, destaque o vídeo, mantenha pressionado o botão de seleção do controle remoto e escolha "Não tenho interesse".

Qual controle do feed funciona melhor?

"Não tenho interesse" é o ajuste mais leve. Serve para uma manchete viral ou um tema pesquisado uma única vez. "Não recomendar o canal" é mais forte e faz sentido quando nada daquele criador interessa. Se o usuário gosta de parte dos vídeos de um canal, o primeiro comando é mais preciso.

A eficácia varia. Um estudo da Mozilla Foundation publicado em setembro de 2022, com dados de mais de 20 mil voluntários, mediu a parcela de recomendações indesejadas que cada comando evitou:

Não recomendar o canal: 43%;

43%; Remover do histórico de exibição: 29%;

29%; Não gostei: 12%;

12%; Não tenho interesse: 11%.

O YouTube contestou a metodologia na época e afirmou que seus controles não filtram temas inteiros, para evitar bolhas de conteúdo. A Central de Ajuda também não garante que um vídeo ou canal deixe de aparecer para sempre. Quando o conteúdo voltar, a saída é repetir o feedback.

Como apagar do histórico o que puxou as recomendações

Quando o feed muda por causa de um vídeo ou de uma busca específica, a exclusão seletiva resolve sem zerar a conta. Pelo navegador:

Acesse myactivity.google.com e faça login na Conta do Google; Entre em "Histórico do YouTube" e depois em "Gerenciar histórico"; Toque no ícone de exclusão ao lado de cada vídeo que deseja remover; Para limpar um período inteiro, use o botão "Excluir" e escolha o intervalo.

A exclusão em massa também apaga o histórico de pesquisa do período escolhido. Para remover só as buscas, o caminho no app é Configurações, "Histórico e dados" e "Limpar histórico de pesquisa". A lista de vídeos marcados com "Gostei" também alimenta as sugestões e pode ser revisada.

Para pesquisas avulsas, como um presente ou uma dúvida de trabalho, o app permite ativar o modo de navegação anônima ao tocar na foto de perfil. O que é assistido nesse modo não entra no histórico.

Vale a pena desativar o histórico do YouTube?

Desativar o histórico de exibição é a medida mais ampla. Com ele desligado, os vídeos assistidos não são registrados e deixam de influenciar recomendações e resultados de busca. O caminho é:

Acesse myactivity.google.com; Abra "Histórico do YouTube" e clique em "Gerenciar histórico"; Vá até a aba "Controles"; Clique em "Desativar".

Na mesma área, é possível escolher o que volta a ser registrado quando o histórico for reativado, como vídeos assistidos e pesquisas.

O efeito colateral aparece na página inicial. Segundo o YouTube, quem fica sem histórico recente relevante passa a ver apenas a barra de pesquisa e o menu lateral, sem sugestões personalizadas. As inscrições seguem acessíveis, e os vídeos em alta ficam no menu Explorar.

Também não há garantia de recomeço limpo. Mesmo sem histórico de exibição, o algoritmo continua usando inscrições, curtidas, pesquisas e a atividade da Conta do Google.

Como mostrar menos Shorts na página inicial

No app, role a página inicial até uma grade de Shorts; Toque nos três pontos (⋮) no topo da grade; Selecione "Mostrar menos Shorts".

O comando reduz a frequência do formato, mas não remove os Shorts do app. Para desfazer, acesse Minha Atividade, entre em "Outra atividade" e exclua o registro "Mostrar menos Shorts".

Como desfazer feedbacks antigos no YouTube

Quem marcou "Não tenho interesse" ou "Não recomendar o canal" em excesso pode apagar essas marcações:

Acesse myactivity.google.com; No menu lateral, clique em "Outra atividade"; Localize o item de feedback "Não tenho interesse" do YouTube; Clique em "Excluir".

Depois da exclusão, canais e temas antes bloqueados voltam a poder aparecer nas recomendações.