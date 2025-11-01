Mundo

O erro da China que os EUA tomaram como oportunidade

Restrição de exportações expôs uso político de minerais e gerou resposta global

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 13h33.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que a China cometeu um “erro estratégico” ao restringir a exportação de terras raras, essenciais para setores como defesa e eletrônicos. Após pressão internacional, Pequim suspendeu parte das restrições.

As terras raras são insumos críticos em cadeias produtivas globais. O uso dessas restrições como arma geopolítica alarmou mercados e governos. O episódio fortaleceu medidas de contenção dos EUA e expôs a vulnerabilidade da dependência chinesa.

O começo das tensões se deu em outubro, quando a China impôs controles de exportação sobre tecnologias ligadas às terras raras, gerando atritos com Washington. A decisão foi revertida parcialmente após o encontro entre Xi Jinping e Donald Trump na cúpula da APEC, na Coreia do Sul.

A China cometeu um verdadeiro erro. Colocar a arma na mesa é uma coisa. Atirar para o alto é outra”, disse Bessent ao Financial Times.

Os EUA prometem medidas compensatórias e trabalham para reduzir a dependência de minerais estratégicos chineses.

