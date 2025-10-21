China ultrapassa a marca de 10 mil empresas de realidade virtual

Até o fim de 2024, mais de 10 mil empresas atuavam no setor de realidade virtual (RV) na China, segundo dados apresentados na Conferência Mundial sobre a Indústria de RV de 2025 (WCVRI), encerrada na segunda-feira (20) em Nanchang, capital da província de Jiangxi.

De acordo com Xie Shaofeng, engenheiro-chefe do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, o país consolidou um sistema industrial autossuficiente e um ecossistema de aplicativos integrado para o setor. Ele destacou avanços em tecnologias essenciais, desenvolvimento de padrões e integração tecnológica.

Nos últimos anos, a China formulou mais de 30 padrões nacionais e liderou a criação de cerca de 10 padrões internacionais em áreas como humanos digitais virtuais e equipamentos terminais de RV, o que tem contribuído para o desenvolvimento padronizado da indústria.