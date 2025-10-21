Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

China ultrapassa a marca de 10 mil empresas de realidade virtual

País consolidou sistema industrial autossuficiente e criou cerca de 10 padrões internacionais em humanos digitais e equipamentos de RV

Realidade virtual: China atinge marco no setor (Jéssica Botossi/Divulgação)

Realidade virtual: China atinge marco no setor (Jéssica Botossi/Divulgação)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19h11.

Até o fim de 2024, mais de 10 mil empresas atuavam no setor de realidade virtual (RV) na China, segundo dados apresentados na Conferência Mundial sobre a Indústria de RV de 2025 (WCVRI), encerrada na segunda-feira (20) em Nanchang, capital da província de Jiangxi.

De acordo com Xie Shaofeng, engenheiro-chefe do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, o país consolidou um sistema industrial autossuficiente e um ecossistema de aplicativos integrado para o setor. Ele destacou avanços em tecnologias essenciais, desenvolvimento de padrões e integração tecnológica.

Nos últimos anos, a China formulou mais de 30 padrões nacionais e liderou a criação de cerca de 10 padrões internacionais em áreas como humanos digitais virtuais e equipamentos terminais de RV, o que tem contribuído para o desenvolvimento padronizado da indústria.

Acompanhe tudo sobre:ChinaRealidade virtual

Mais de Tecnologia

Chip sob a retina permite que pacientes sem visão leiam textos e resolvam palavras cruzadas

Quem são as três gigantes que controlam 60% da computação em nuvem no mundo

O que causou instabilidade da AWS que impactou iFood, Mercado Livre e Canva

Quando a nuvem cai, a vulnerabilidade digital brasileira fica em evidência, diz especialista

Mais na Exame

Casual

Conheça o raro cognac de R$ 35 mil a garrafa que chega a São Paulo nesta terça

ESG

Banco Mundial é confirmado como administrador do Fundo Florestas Tropicais

Brasil

Câmara acelera projeto que proíbe aéreas de cobrar por mala de mão e deve incluir bagagem despachada

Marketing

Spark compra startup por R$ 8 milhões e expande atuação em dados e IA no marketing de influência