Xangai aposta no futuro da IA com a Conferência Global de Desenvolvedores Pioneiros 2025

No auge da revolução da inteligência artificial, Xangai sediou ontem a abertura oficial da Conferência Global de Desenvolvedores Pioneiros 2025, reunindo profissionais de tecnologia de várias partes do mundo sob o tema “Moldando o Global, Possibilidades Infinitas”. O encontro, que promete impulsionar o setor, conta com uma programação diversificada:

Cerimônia de abertura

Intercâmbio entre jovens desenvolvedores de elite

Fóruns empresariais e painéis especializados

Atividades direcionadas a profissionais da área

O objetivo central do evento é fomentar uma aglomeração industrial de inteligência artificial, integrando empresas e orientando grandes players na capacitação de aplicações verticais em setores estratégicos.

Xangai como hub global de inteligência artificial

Organizado como uma “comunidade de comunidades” para desenvolvedores globais, o congresso se destaca tanto no campo da pesquisa quanto na indústria. De maneira discreta, o DeepSeek, que vem ganhando notoriedade internacional, participou por meio de uma reunião a portas fechadas.

Xie Shaofeng, engenheiro-chefe do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, destacou a ascensão da China no cenário global, afirmando que o país já é o segundo com maior número de participantes em código aberto e o de crescimento mais rápido nesse segmento.

A conferência, que teve origem na Conferência Mundial de Inteligência Artificial, já está em sua segunda edição. No último encontro, o evento reuniu 35,6 mil desenvolvedores presencialmente e alcançou cerca de 32 milhões de participantes online, conforme apurou a IT Home.

Expansão do ecossistema de IA em Xangai

Durante o evento, Chen Jie, vice-prefeito de Xangai, ressaltou que a cidade está comprometida em consolidar a inteligência artificial como indústria líder. Segundo ele, em 2024, o setor ultrapassou os RMB 450 bilhões, com mais de 60 grandes modelos registrados, posicionando a região em segundo lugar no país.

Chen também destacou o desenvolvimento de um ecossistema diferenciado, incluindo:

O “Espaço de Modelagem” em Xuhui

A “Comunidade de Modelagem” em Pudong

Essas iniciativas enriquecem o setor industrial e fortalecem Xangai como referência em desenvolvimento de IA.

Aposta no código aberto e colaboração tecnológica

O vice-prefeito anunciou ainda que Xangai continuará aprimorando seu ecossistema de código aberto, consolidando um sistema de “corpus aberto + modelos de código aberto”, ampliando a força da comunidade e promovendo o compartilhamento de recursos essenciais, como algoritmos, dados e modelos básicos.

A cidade também pretende intensificar a cooperação entre fabricantes de chips, desenvolvedores de modelos e empresas de hardware/software, com foco em áreas verticais, como:

Terminais inteligentes

AI4S (AI for Science)

Direção autônoma

Ao mesmo tempo, a administração reforça seu compromisso com uma cultura inclusiva e aberta, incentivando cada vez mais desenvolvedores a se dedicarem à transformação e aplicação de novas tecnologias de inteligência artificial.