China intensifica busca por profissionais especializados em robótica

Várias províncias chinesas publicaram recentemente listas atualizadas de profissões com escassez de talentos. A robótica aparece entre as áreas prioritárias, refletindo a intensificação dos esforços públicos e privados para suprir a demanda por mão de obra qualificada no setor.

Paralelamente, eventos como a Conferência de Desenvolvimento de Robôs Inteligentes de 2025 e relatórios de plataformas de recrutamento indicam aumento na disputa por profissionais especializados.

Principais cargos em alta no setor de robótica

Regiões como Hunan, Pequim e Chongqing incluíram nas listas de carência de mão de obra cargos como diretor de P&D em robótica e operador de sistemas de robôs industriais. Os dados apontam tendência de crescimento na diversificação e especialização dos cargos, impulsionada pelo avanço da indústria.

Segundo o Relatório de Desenvolvimento de Talentos da Indústria de Robótica 2025, elaborado pela Zhaopin, o número de vagas na área aumentou 6% entre janeiro e maio de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024.

No mesmo intervalo, o número de candidatos cresceu 32%. Dados da Liepin mostram que o cargo de engenheiro de robótica ficou entre os cinco com maior crescimento entre as vagas ligadas à inteligência artificial no primeiro trimestre de 2025.

O crescimento da demanda por cargos técnicos

As posições técnicas lideram a demanda. De acordo com o relatório da Zhaopin, elas representaram 62% das vagas e 71% das candidaturas no período. Entre os cargos com maior crescimento estão engenheiro de algoritmos de robôs, engenheiro de testes, designer estrutural mecânico, engenheiro de simulação e planejador de cenários de aplicação.

As vagas para engenheiros de algoritmos aumentaram 48% em relação ao ano anterior, seguidas por engenheiros de testes, designers mecânicos e engenheiros de simulação, todos com alta superior a 20%.

Especialistas atribuem essa tendência ao estágio atual da indústria, que atravessa uma fase de pesquisa, desenvolvimento e validação de aplicações. O processo demanda profissionais capazes de desenvolver sistemas, realizar testes e otimizar soluções.

Robôs humanóides impulsionam novas demandas

A comercialização dos robôs humanóides também intensifica a demanda por talentos. “Identificamos que, no setor de robôs humanóides, o número de vagas cresceu 409% e o número de candidatos aumentou 396% em relação ao ano anterior”, afirma Li Qiang, vice-presidente executivo da Zhaopin. As vagas para engenheiros de algoritmos e engenheiros mecânicos em robótica humanóide subiram 479% e 239%, respectivamente.

Segundo Li Boyang, presidente da EX Robotics, o setor exige profissionais com base científica sólida e capacidade de atuar em áreas como algoritmos e desenvolvimento de software. “Precisamos de talentos que dominem tanto hardware quanto software, automação mecânica e áreas correlatas, capazes de desenvolver soluções completas e pensar em termos de produto”, afirma.

A demanda por profissionais multidisciplinares reflete a transformação dos robôs humanóides em produtos integrados, que exigem conhecimento cruzado e foco na aplicação.

Crescimento do setor de robôs inteligentes na China

Até dezembro de 2024, a China registrava 451.700 empresas na indústria de robôs inteligentes, segundo o Centro de Big Data para Supervisão de Mercado, alta de 206,73% em relação a 2020. Só entre janeiro e maio de 2025, a plataforma Tianyancha contabilizou a criação de 100 mil novas empresas no setor, um aumento de 30% na comparação anual.

Relatórios de instituições como o Minsheng Securities projetam que 2025 será o início da produção em larga escala de robôs inteligentes incorporados. A expectativa é que, nos próximos três anos, esses equipamentos sejam usados em cenários específicos; no médio prazo, no setor industrial; e, no longo prazo, no ambiente doméstico.

“O futuro dos robôs humanóides dependerá dos cenários de aplicação. Eles devem atuar como acompanhantes infantis, guias em conferências, facilitadores de jogos interativos e explicadores em museus. Profissionais com visão de produto e capacidade de ampliar esses cenários terão papel estratégico nas empresas”, afirma Li Boyang.