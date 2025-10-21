Prefeitos paulistas visitam Zhejiang para conhecer tecnologias agrícolas e de IA da China

Nos dias 17 e 18 de outubro, autoridades municipais e representantes empresariais do Brasil visitaram Hangzhou, na província de Zhejiang, para explorar oportunidades de cooperação com a China em agricultura inteligente e inteligência artificial.

Durante a viagem, Salvador José Barbosa Júnior, prefeito de Iguape, assinou uma intenção de compra de RMB 1 milhão em “lousas inteligentes” para a rede pública brasileira e planeja levar mais equipamentos digitais de ensino ao país.

Tecnologia agrícola de Zhejiang

No campo experimental agrícola da Universidade de Zhejiang, fileiras de legumes e frutas crescem em sistemas sem solo, com irrigação, mistura e reciclagem de nutrientes automatizados.

O custo do sistema é de cerca de RMB 4.000 por mu (≈667 m²), com eficiência de água e fertilizantes superior a 98%, tornando-o mais econômico e ecológico que métodos tradicionais.

O prefeito de Itapevi, Marcos Ferreira Godoy, experimentou um melão recém-colhido e comentou: “Este é mais doce que o melão do Brasil!”.

O prefeito de Itararé, João Jorge Fadel Filho, destacou o interesse em tecnologias chinesas para aumentar a produção de milho e soja, especialmente em pequenas propriedades e fazendas familiares.

Barbosa Júnior também conheceu tecnologias de dessalinização de água salobra que reduzem custos em mais de 80% e triplicam a produção de água em comparação com sistemas de osmose reversa israelenses. Ele afirmou que “o Brasil enfrenta escassez de recursos hídricos e muitas regiões remotas precisam desse tipo de equipamento”.

Cooperação técnica

A delegação discutiu ainda cooperação técnica em reprodução bovina. Zhang Kun, do Instituto de Ciências Animais da Universidade de Zhejiang, lembrou que o Brasil já lidera em embriões bovinos in vitro e possui recursos genéticos de alta qualidade. Ele sugeriu que laboratórios conjuntos acelerem a disseminação dessas tecnologias e promovam sistemas sustentáveis de produção.

No Edifício de Tecnologia Hangzhou-Hong Kong, a delegação conheceu produtos avançados de inteligência artificial. Perguntaram como a IA pode restaurar padrões tradicionais e como dispositivos vestíveis liberam cheiros em sincronia com cenas de TV.

No “estúdio de fotos do metaverso”, câmeras de alta velocidade capturam 200 fotos panorâmicas em 0,3 segundo, e impressoras 3D reproduzem miniaturas realistas com texturas e expressões preservadas.

Marcelo Luís Nunes, prefeito de Ribeirão Grande, avaliou: “A inteligência artificial é um campo fundamental do desenvolvimento global. Ver de perto o avanço tecnológico da China abriu portas para novas possibilidades”.

Marcos Godoy acrescentou que Itapevi planeja criar uma universidade voltada para projetos tecnológicos, destacando oportunidades de cooperação científica com empresas chinesas.

Ao final da visita, os prefeitos resumiram suas impressões em três palavras: tecnologia, inovação e colaboração homem-máquina. Marcelo Nunes concluiu: “A China é líder global em robótica e outras tecnologias. Queremos levar esses conhecimentos ao Brasil e transformar os resultados desta viagem em benefícios concretos para nosso país”.