Nestlé aposta em inteligência artificial e realidade virtual para treinar funcionários das fábricas

A Nestlé acaba de lançar o NesVerso, sua primeira plataforma de treinamento gamificada que integra realidade virtual e inteligência artificial para capacitar funcionários das fábricas no Brasil. A iniciativa, que nasceu de sugestões dos próprios funcionários, simula de forma realista o ambiente industrial e adapta o conteúdo de acordo com o desempenho de cada participante, tornando o aprendizado mais personalizado, eficiente e engajador.

“O legal é que estamos atendendo uma aspiração dos nossos funcionários. A plataforma foi criada para todos, independentemente da idade ou nível de formação, e gera uma motivação extra para o desenvolvimento profissional”, afirma Alexandre Zacaro, diretor da divisão técnica de Gestão de Pessoas da Nestlé Brasil.

Aprendizado no ritmo de cada funcionário

No NesVerso, o treinamento acontece em um ambiente 3D onde cada funcionário cria seu avatar e percorre trilhas de conhecimento divididas por módulos, com conteúdo teórico, vídeos, minijogos e quizzes. Se o funcionário não avança de fase, a inteligência artificial identifica as áreas em que ele precisa evoluir e propõe novos desafios específicos. Além disso, NPCs (personagens não jogáveis) e chatbots ajudam na orientação ao longo da jornada.

“O uso da IA permite personalizar o desenvolvimento de competências e tornar o aprendizado mais dinâmico e alinhado às necessidades da fábrica”, afirma Zacaro.

O NesVerso também oferece tradução simultânea para Libras, reforçando o compromisso da empresa com a inclusão. A plataforma pode ser acessada por tablets, smartphones, computadores e óculos de realidade virtual disponíveis nas unidades, garantindo que os treinamentos sejam realizados durante o expediente, com flexibilidade de acesso.

De manutenção à cultura de inovação

O primeiro curso disponível no NesVerso é sobre Manutenção Autônoma, área estratégica para a excelência operacional das fábricas. A expectativa é que, nos próximos meses, sejam adicionados novos módulos sobre Segurança e Qualidade.

Segundo Zacaro, o lançamento do NesVerso se conecta a uma transformação mais ampla vivida pelas fábricas da Nestlé: “Hoje, mais de 60% dos funcionários da unidade de Caçapava são das gerações Z e Millennial, que buscam formas de aprender mais práticas, digitais e interativas. A fábrica já é reconhecida por sua jornada de tecnologia e transformação digital, e o NesVerso é mais um passo nessa evolução”, diz.

Expansão e futuro

O lançamento do NesVerso aconteceu na unidade de Caçapava, no interior de São Paulo — considerada a lighthouse da Nestlé no Brasil em Indústria 4.0 — e será gradualmente implementado nas fábricas de Araras e São José do Rio Pardo. A meta é que até 2026 todas as fábricas da Nestlé no Brasil contem com a nova plataforma.

Além da inovação em treinamentos técnicos, a empresa também investe continuamente em centros de treinamento físicos e experiências em realidade virtual para o desenvolvimento de soft skills e habilidades técnicas dos funcionários.

“Estamos desmistificando o uso da inteligência artificial e da realidade virtual para quem, muitas vezes, nunca teve contato com essas tecnologias. A inovação precisa ser acessível para todos, e o NesVerso cumpre esse papel”, afirma Zacaro.