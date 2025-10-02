Robôs em combate: evento reúne 390 robôs e leva vencedores ao Japão

A partir desta sexta-feira, 3, e até o domingo, 5, o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) realizará a 4ª Edição do RoboChallenge, no campus de São Caetano do Sul (SP). A competição contará com disputas esportivas protagonizadas por robôs em categorias como combate, sumô, seguidor de linha e micromouse. Gratuito e aberto ao público, o evento reunirá 390 robôs e 650 participantes.

Considerado um dos três maiores torneios de robótica do Brasil, o evento é classificatório para o mundial de robótica no Japão, em dezembro, e para o RoboChallenge da Romênia, um dos maiores campeonatos da Europa, que ocorrerá entre 31 de outubro e 2 de novembro.

A edição de 2025 do RoboChallenge traz novidades, incluindo a estreia da categoria Mini Sumo Autônomo Júnior, voltada para alunos do ensino fundamental e médio, e a incorporação do Micro Hockey, uma competição inédita no torneio da Mauá, mas já disputada em outros campeonatos.

Além disso, o evento contará com a presença de uma comitiva internacional de aproximadamente 50 competidores do Paraguai, uma das maiores delegações estrangeiras a participar da competição.

"O RoboChallenge está entre os três maiores torneios de robótica do Brasil e reforça nosso papel na formação de talentos em STEM [acrônimo em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática], aproximando jovens da tecnologia e da inovação”, afirma Anderson Harayashiki Moreira, professor de Engenharia de Controle e Automação e coordenador da equipe de robótica Kimauánisso, do IMT.

A equipe do IMT disputará diversas categorias com cerca de 35 robôs e 35 integrantes, em busca de mais vagas para o mundial no Japão. Essa será a última competição nacional do time, que já está classificado para o campeonato no país asiático.

Programação da 4ª edição do RoboChallenge

Há mais de dez anos, torneios de robótica são organizados no campus do IMT, com o RoboChallenge se consolidado como um evento de alto nível, promovendo intercâmbio técnico entre equipes nacionais e internacionais.

A programação da 4ª edição inclui as categorias júnior na sexta-feira, 3, e as voltadas ao público universitário no sábado, 4, e domingo, 5. As finais e a premiação acontecerão no último dia, das 18h às 19h.

Todas as atividades são abertas ao público e serão realizadas na sede do Instituto Mauá de Tecnologia (Praça Mauá, 1 – Mauá, São Caetano do Sul – SP). O IMT também possui um campus na cidade de São Paulo.