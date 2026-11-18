Da esquerda pra direita: Aidan Brown (Engenheiro Frontend Senior), Jack Marsh (CTO and sócio-fundador), Luke Stanislawski (COO e sócio-fundador), Anastacia Wright (Líder de Growth), Faiz Abbas (CPO and sócio-fundador) and Fifi Tsamados (CEO e sócia-fundadora) (xandi freitas/Divulgação)
Editor da Região Sul
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 19h44.
Última atualização em 18 de novembro de 2026 às 19h52.
stabelecimento não aceitava cartões internacionais nem dinheiro em espécie. A saída foi recorrer a um cliente de outra mesa, que pagou a despesa pelo Pix e recebeu o valor em dinheiro. A contradição, vivida duas vezes durante a temporada, acabou se transformando em oportunidade de negócio.
Foi em Florianópolis que o grupo encontrou o ecossistema para começar um projeto com pretensões ainda maiores. A cidade havia sido escolhida entre outros destinos do país por seu ambiente de tecnologia e inovação e pela presença de uma comunidade internacional. O mercado local oferecia uma combinação interessante: estrangeiros circulando por uma economia na qual o Pix se tornara parte da rotina.
A aposta ganhou forma com uma solução voltada a turistas, expatriados, nômades digitais e profissionais que vivem entre diferentes países e moedas.
Registrada no Reino Unido em julho de 2025, inicialmente com o nome Zenly, a empresa passou a se chamar Liminal em março de 2026.
A experiência na capital catarinense ajudou os fundadores a concentrar os esforços no mercado brasileiro. O “Pix para gringo” foi lançado recentemente, em outubro deste ano, e movimentou R$ 1 milhão em pagamentos nos primeiros 30 dias de operação, segundo a fintech.
O funcionamento dispensa a abertura de uma conta bancária local. Após a verificação de identidade, o usuário mantém recursos em uma carteira digital em dólares ou euros. No momento da compra, a plataforma converte o valor para reais e permite pagar por QR Code ou chave Pix, utilizando a infraestrutura nacional por meio de parceiros financeiros.
A escolha de Florianópolis encontrou também um público potencial. Levantamento da Fecomércio-SC realizado durante a temporada de verão 2025/2026 apontou que 57% dos turistas na cidade eram estrangeiros.
Mas o interesse dos fundadores não termina nos visitantes que chegam ao Brasil. O Pix representa a primeira aplicação de um projeto que pretende reunir pagamentos, transferências e outros serviços em uma operação de alcance internacional.
A Liminal reúne apenas seis profissionais, incluindo quatro sócios-fundadores: Fifi Tsamados, CEO; Jack Marsh, diretor de tecnologia (CTO); Luke Stanislawski, diretor de operações (COO); e Faiz Abbas, diretor de produto (CPO).
A formação do grupo começou na Europa. Fifi e Jack se conheceram na Entrepreneurs First, incubadora e aceleradora de startups. Jack, que já havia trabalhado durante anos com Luke e Faiz, convidou os dois para integrar o projeto.
A trajetória dos fundadores passa por grandes instituições financeiras. Jack Marsh teve passagem pelo JPMorgan. Juntos, ele, Luke e Faiz somam aproximadamente 15 anos de experiência no setor bancário.
É desse universo de organizações tradicionais, estruturas complexas e milhares de funcionários que surge uma proposta aparentemente desproporcional ao tamanho da equipe: construir uma plataforma financeira global voltada à geração da inteligência artificial.
Em entrevista exclusiva à EXAME, os empreendedores apresentaram uma visão que ultrapassa os pagamentos instantâneos. Se os bancos digitais transformaram a relação dos consumidores com o dinheiro ao colocar os serviços financeiros na palma da mão, a aposta agora é em uma nova revolução tecnológica.
A CEO Fifi Tsamados faz essa distinção tomando como referência uma das maiores fintechs europeias: a Revolut, empresa britânica que ganhou projeção internacional oferecendo contas, cartões, câmbio e transferências pelo celular.
“A Revolut é para a geração que prioriza o celular; nós, da Liminal, somos para a geração que prioriza a inteligência artificial. Nosso foco é sustentar um crescimento de 20% semana após semana, o que superaria de longe o ritmo habitual de uma startup de tecnologia, quanto mais de uma fintech”, afirma.
O plano é combinar expansão internacional e uma experiência cada vez mais conversacional, reunindo pagamentos, transferências, poupança e outros serviços em uma única plataforma. O Pix brasileiro seria apenas a primeira etapa.
Jack Marsh dimensiona a aposta comparando três gerações de instituições bancárias.“Os bancos tradicionais têm 100 mil funcionários para atender o mundo e foram os bancos da geração X. Depois vieram os novos bancos, como a Revolut, voltados aos millennials, com 10 mil funcionários. Nossa visão é ser um banco global para a geração da inteligência artificial, com mil funcionários ou menos”, afirma.
A comparação, baseada em números ilustrativos apresentados pelo executivo, revela a intenção de alcançar clientes em diferentes partes do mundo sem reproduzir as estruturas gigantescas do sistema financeiro tradicional.
O desafio está longe de ser pequeno. Bancos operam sob regras complexas, precisam garantir segurança nas transações e responder a exigências diferentes em cada país. Mas é justamente nesse ambiente que os empreendedores acreditam ter uma vantagem.
Luke Stanislawski lembra que ele, Jack e Faiz conhecem por dentro o funcionamento dessas organizações.
“Jack, Faiz e eu trabalhamos em grandes bancos por cerca de 15 anos, somando nossas experiências. Vimos como essas instituições operam. Elas podem ser agressivas, mas também são lentas e precisam passar por muitas idas e vindas com os órgãos reguladores. Sabemos como trabalhar de maneira mais ágil e superar parte desses obstáculos”, explica.
A aposta é aproveitar esse conhecimento para desenvolver produtos com mais velocidade, sem deixar de cumprir as exigências de cada mercado.
Até o nome da fintech carrega essa ideia de transição. Liminal vem do latim limen, que significa “limiar”. A referência é às fronteiras entre países, moedas e instituições financeiras que os empreendedores pretendem tornar menos perceptíveis para os clientes.