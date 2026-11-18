stabelecimento não aceitava cartões internacionais nem dinheiro em espécie. A saída foi recorrer a um cliente de outra mesa, que pagou a despesa pelo Pix e recebeu o valor em dinheiro. A contradição, vivida duas vezes durante a temporada, acabou se transformando em oportunidade de negócio.

Foi em Florianópolis que o grupo encontrou o ecossistema para começar um projeto com pretensões ainda maiores. A cidade havia sido escolhida entre outros destinos do país por seu ambiente de tecnologia e inovação e pela presença de uma comunidade internacional. O mercado local oferecia uma combinação interessante: estrangeiros circulando por uma economia na qual o Pix se tornara parte da rotina.

A aposta ganhou forma com uma solução voltada a turistas, expatriados, nômades digitais e profissionais que vivem entre diferentes países e moedas.

Registrada no Reino Unido em julho de 2025, inicialmente com o nome Zenly, a empresa passou a se chamar Liminal em março de 2026.

A experiência na capital catarinense ajudou os fundadores a concentrar os esforços no mercado brasileiro. O “Pix para gringo” foi lançado recentemente, em outubro deste ano, e movimentou R$ 1 milhão em pagamentos nos primeiros 30 dias de operação, segundo a fintech.

O funcionamento dispensa a abertura de uma conta bancária local. Após a verificação de identidade, o usuário mantém recursos em uma carteira digital em dólares ou euros. No momento da compra, a plataforma converte o valor para reais e permite pagar por QR Code ou chave Pix, utilizando a infraestrutura nacional por meio de parceiros financeiros.

A escolha de Florianópolis encontrou também um público potencial. Levantamento da Fecomércio-SC realizado durante a temporada de verão 2025/2026 apontou que 57% dos turistas na cidade eram estrangeiros.

Mas o interesse dos fundadores não termina nos visitantes que chegam ao Brasil. O Pix representa a primeira aplicação de um projeto que pretende reunir pagamentos, transferências e outros serviços em uma operação de alcance internacional.

Escala global

A Liminal reúne apenas seis profissionais, incluindo quatro sócios-fundadores: Fifi Tsamados, CEO; Jack Marsh, diretor de tecnologia (CTO); Luke Stanislawski, diretor de operações (COO); e Faiz Abbas, diretor de produto (CPO).

A formação do grupo começou na Europa. Fifi e Jack se conheceram na Entrepreneurs First, incubadora e aceleradora de startups. Jack, que já havia trabalhado durante anos com Luke e Faiz, convidou os dois para integrar o projeto.

A trajetória dos fundadores passa por grandes instituições financeiras. Jack Marsh teve passagem pelo JPMorgan. Juntos, ele, Luke e Faiz somam aproximadamente 15 anos de experiência no setor bancário.

É desse universo de organizações tradicionais, estruturas complexas e milhares de funcionários que surge uma proposta aparentemente desproporcional ao tamanho da equipe: construir uma plataforma financeira global voltada à geração da inteligência artificial.

Em entrevista exclusiva à EXAME, os empreendedores apresentaram uma visão que ultrapassa os pagamentos instantâneos. Se os bancos digitais transformaram a relação dos consumidores com o dinheiro ao colocar os serviços financeiros na palma da mão, a aposta agora é em uma nova revolução tecnológica.

A CEO Fifi Tsamados faz essa distinção tomando como referência uma das maiores fintechs europeias: a Revolut, empresa britânica que ganhou projeção internacional oferecendo contas, cartões, câmbio e transferências pelo celular.

“A Revolut é para a geração que prioriza o celular; nós, da Liminal, somos para a geração que prioriza a inteligência artificial. Nosso foco é sustentar um crescimento de 20% semana após semana, o que superaria de longe o ritmo habitual de uma startup de tecnologia, quanto mais de uma fintech”, afirma.

O plano é combinar expansão internacional e uma experiência cada vez mais conversacional, reunindo pagamentos, transferências, poupança e outros serviços em uma única plataforma. O Pix brasileiro seria apenas a primeira etapa.

Jack Marsh dimensiona a aposta comparando três gerações de instituições bancárias.“Os bancos tradicionais têm 100 mil funcionários para atender o mundo e foram os bancos da geração X. Depois vieram os novos bancos, como a Revolut, voltados aos millennials, com 10 mil funcionários. Nossa visão é ser um banco global para a geração da inteligência artificial, com mil funcionários ou menos”, afirma.

A comparação, baseada em números ilustrativos apresentados pelo executivo, revela a intenção de alcançar clientes em diferentes partes do mundo sem reproduzir as estruturas gigantescas do sistema financeiro tradicional.

O desafio está longe de ser pequeno. Bancos operam sob regras complexas, precisam garantir segurança nas transações e responder a exigências diferentes em cada país. Mas é justamente nesse ambiente que os empreendedores acreditam ter uma vantagem.

Luke Stanislawski lembra que ele, Jack e Faiz conhecem por dentro o funcionamento dessas organizações.

“Jack, Faiz e eu trabalhamos em grandes bancos por cerca de 15 anos, somando nossas experiências. Vimos como essas instituições operam. Elas podem ser agressivas, mas também são lentas e precisam passar por muitas idas e vindas com os órgãos reguladores. Sabemos como trabalhar de maneira mais ágil e superar parte desses obstáculos”, explica.

A aposta é aproveitar esse conhecimento para desenvolver produtos com mais velocidade, sem deixar de cumprir as exigências de cada mercado.

Até o nome da fintech carrega essa ideia de transição. Liminal vem do latim limen, que significa “limiar”. A referência é às fronteiras entre países, moedas e instituições financeiras que os empreendedores pretendem tornar menos perceptíveis para os clientes.