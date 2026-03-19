China incentiva setor de IA com escritórios gratuitos voltados a startups

A China está disponibilizando apartamentos para empresas pequenas transformarem em centros de processamento de dados. Uma reportagem do Rest of World aponta que a ideia é transformar as residências em incubadoras direcionadas para startups de poucos profissionais, majoritariamente companhias de um ou atré três indivíduos que estejam imersos na indústria de inteligência artificial.

Em inglês, as companhias são classificadas como one-person companies (OPC) e exigem apenas um escritório com equipamentos computacionais de nível avançado. Um dos lugares que iniciou a tendência é o polo tecnológico Suzhou, que prometeu a construção de até 30 comunidades de OPCs com mil residências dedicadas até 2028. O distrito de Pudong, em Xangai, alocou US$ 44 mil para startups do setor.

“A China é como um Vale do Silício gigante. Quando surge uma nova tecnologia, todo o sistema burocrático é mobilizado para desenvolvê-la", comentou o professor de economia digital Lin Zhang em entrevista ao Rest of World. A diferença é que o polo dos Estados Unidos tem apostado no apoio de empresas de capital de risco, enquanto distritos chineses exploram formas de inovação com colaboração governamental. Wuhan também optou pela tendência: hoje, a cidade oferece empréstimos para que empreendedores de IA trabalhem em seus produtos.

As iniciativas também são uma forma de auxiliar trabalhadores desligados de suas empresas do setor a partir de demissões em massa. A ideia, conforme empresas de capital de risco consultadas pela reportagem, é que as OPCs representem um momento de transição ou manutenção de carreira enquanto os trabalhadores buscam por novas posições.

“Enquanto eu estiver trabalhando em conjunto com a IA, não serei substituído por ela", opinou o programador Ma Ruipeng, que equipou seu apartamento com três computadores de nível avançado enquanto estuda como monetizar as próprias criações.

China aumenta políticas públicas para IA

O país asiático tem tomado outras iniciativas com foco em alívio econômico para acelerar o desenvolvimento de IA e competir diretamente com os Estados Unidos. Uma delas é a alocação de recursos financeiros para empresas do distrito de Longgang, em Shenzhen, que utilizem o sistema OpenClaw em plataformas públicas e/ou privadas. O momento de investimento vem após companhias locais registrarem um aumento de ao menos 9% nas receitas anuais após a implementação do software, informou um relatório da consultoria Gartner.

A proposta prevê que mais US$ 289 milhões sejam direcionados para empresas que desenvolvam aplicativos ligados ao popular software; o momento incentivou o grupo Alibaba a criar uma plataforma rival chamada Wukong, que já está disponível a partir de convites para os testes beta. Duke Wang, cofundador da aceleradora I Have a Demo, comentou à reportagem que "há poucos talentos de IA na China" e que as incubadoras precisam movimentar o desenvolvimento e retenção de talentos para a estratégia funcionar.