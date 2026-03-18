Ações de empresas de IA sobem em Hong Kong em meio a avanços de agentes do setor

As ações de empresas ligadas a agentes de inteligência artificial (IA) registraram forte valorização nos mercados asiáticos em março, impulsionadas por expectativas de expansão dessa tecnologia. Ao mesmo tempo, a gigante chinesa Tencent anunciou uma atualização do agente de IA QClaw e ampliou testes internos do sistema integrado ao WeChat. A estratégia combina oferta gratuita para usuários comuns e monetização de serviços voltados ao mercado corporativo.

No fechamento de 17 de março, ações do chamado conceito de “lagosta” em Hong Kong registraram forte alta. A empresa Xunce Technology avançou mais de 36%. No dia seguinte, companhias ligadas ao ecossistema da Tencent também subiram durante o pregão. Shijihengtong Technology atingiu o limite diário de valorização de 20%, enquanto Orient National Communication Science & Technology chegou ao mesmo patamar.

Esse movimento ocorre enquanto grandes empresas de tecnologia aceleram o desenvolvimento de agentes de IA voltados ao uso cotidiano. Esses sistemas executam tarefas entre diferentes softwares de forma automática, o que pode reduzir a necessidade de abrir aplicativos separadamente.

A Tencent anunciou a atualização do QClaw para a versão V0.1.9. A nova versão transforma o acesso ao sistema em um miniaplicativo dentro do WeChat e amplia a escala de testes internos. O sistema também permite interação direta com o computador do usuário. Após a instalação, o QClaw aparece como um miniaplicativo no WeChat e permite enviar e receber arquivos do computador dentro da interface do aplicativo.

Em testes, um comando enviado pelo WeChat solicitou a exclusão de capturas de tela na área de trabalho do computador. Após a autorização de acesso ao armazenamento, o sistema levou cerca de 10 segundos para remover 12 imagens. A função mostra o objetivo dos agentes de IA: executar tarefas entre diferentes programas sem intervenção manual. Caso esse modelo se consolide, a frequência de uso de aplicativos individuais pode cair. Ao integrar o QClaw ao WeChat, a Tencent reforça o papel do aplicativo como ponto central de acesso a serviços digitais dentro do seu ecossistema.

Outro elemento central da estratégia é o subsídio de poder computacional. O QClaw fornece até 40 milhões de tokens gratuitos por dia para usuários comuns. Testes mostram que uma conversa simples consome cerca de 18 mil tokens, enquanto uma tarefa mais complexa, como gestão de agenda, pode utilizar cerca de 180 mil tokens. Considerando o preço médio de mercado de aproximadamente 8 yuans por milhão de tokens, uma chamada intensiva pode custar cerca de 1 yuan. Nesse cenário, a cota diária oferecida pela Tencent permitiria que um usuário execute entre 200 e 300 tarefas complexas sem custo.

Além do subsídio computacional, a empresa implementou um ambiente de segurança baseado em sandbox no computador do usuário, com proteção em nível de sistema e mecanismos contra injeção de comandos. Esse tipo de infraestrutura pode dificultar a atuação de startups que dependem apenas de projetos open source e de chaves de API pagas.

A atualização também incluiu uma nova interface chamada “Estúdio da Lagosta”, que apresenta o agente em um ambiente visual simples e permite adicionar habilidades ao sistema. Os usuários podem importar bibliotecas de funções de projetos open source no GitHub ou criar novas habilidades por meio de linguagem natural. Em um teste, o sistema gerou automaticamente uma função para monitorar notícias a partir de múltiplas fontes.

Mesmo com esses avanços, o agente ainda apresenta limitações comuns a grandes modelos de linguagem, como erros de contexto e respostas imprecisas em tarefas complexas. Apesar disso, a estratégia da Tencent segue um modelo claro. A empresa utiliza a versão gratuita para ampliar o uso da tecnologia entre consumidores e direciona a monetização para serviços corporativos.

Nesse modelo, o QClaw funciona como porta de entrada para serviços pagos, como infraestrutura em nuvem e a plataforma empresarial WorkBuddy, que oferece integração direta com o WeChat, múltiplas janelas de trabalho e ferramentas de colaboração. Dessa forma, a empresa busca formar hábitos entre usuários individuais e, posteriormente, vender soluções de IA para empresas que exigem maior capacidade de processamento, segurança e estabilidade.