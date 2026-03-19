Fórmula 1 leva 230 mil pessoas a Xangai e impulsiona bilhões na economia local

O Grande Prêmio da China de 2026 da Fórmula 1 reuniu mais de 230 mil espectadores em três dias em Xangai, com aumento superior a 30% na bilheteria em relação a 2025. O evento também registrou crescimento na presença de turistas internacionais e visitantes de outras cidades, além de alto alcance digital nas redes sociais da categoria e dos pilotos.

O aumento do público confirma a expansão contínua do evento. O GP recebeu mais de 200 mil pessoas em 2024, mais de 220 mil em 2025 e atingiu 230 mil em 2026. Segundo a organizadora Juss Sports, 64% do público veio de outras regiões da China e 16% do exterior, o que impulsionou setores como turismo, hotelaria, alimentação e varejo. Em 2025, o impacto econômico direto foi de RMB 2,47 bilhões, enquanto o indireto chegou a RMB 6,91 bilhões, ambos com crescimento acima de 75%.

Além do circuito, a programação se espalhou pela cidade. A linha 11 do metrô, que dá acesso ao Circuito Internacional de Xangai, recebeu decoração temática em parceria com a LEGO. No Bund Norte, foi instalada uma pista de kart. Já na rua Nanjing e no West Bund Dream Center, simuladores e telões transmitiram a corrida para o público sem ingressos. Essas ações ampliaram o alcance do evento e integraram diferentes áreas comerciais.

O engajamento também começou antes das corridas. Desde o início de março, após o GP da Austrália, pilotos chegaram à cidade e participaram de ações promocionais e encontros com fãs. Nas redes sociais, essas atividades ampliaram a visibilidade do evento e aumentaram a procura por ingressos, que se esgotaram inclusive para a sexta-feira.

A estratégia da Fórmula 1 no país inclui maior adaptação ao público local. Pilotos como Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton participaram de ações culturais e abriram canais em plataformas chinesas. Equipes como Mercedes-AMG Petronas Formula One Team e Aston Martin F1 Team ampliaram a presença digital em redes como Weibo e Douyin.

Esse movimento ocorre desde 2017, quando a categoria passou por mudanças de gestão e intensificou sua presença digital global. O mercado chinês, com forte base online e crescimento do consumo esportivo, tornou-se um dos focos dessa expansão. O CEO da categoria, Stefano Domenicali, afirmou que Xangai pode se consolidar como um dos principais centros do calendário.

No campo institucional, a FIA confirmou que a cerimônia de premiação de 2026 será realizada na cidade, a primeira na China. A categoria também renovou o contrato com Xangai até 2030. Além disso, o grupo Standard Chartered anunciou parceria estratégica de longo prazo com a F1 e estreou como patrocinador no GP da China.

O crescimento do evento ocorre em paralelo à evolução da indústria automotiva chinesa. Em 2025, o país manteve a liderança global na produção de veículos pelo 17º ano consecutivo, com 69,5% de participação de marcas nacionais no mercado de carros de passeio. No segmento de veículos elétricos, a China também ocupa posição de destaque, o que amplia o interesse na categoria.

As mudanças técnicas da temporada 2026 reforçam esse cenário. A Fórmula 1 aumentou a participação dos motores elétricos nas unidades de potência, aproximando-a dos níveis dos motores a combustão. A medida acompanha a eletrificação da indústria automotiva e abre espaço para novos fabricantes.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmou que a entrada de montadoras chinesas na categoria representa um “próximo passo lógico”. Já o CEO da Ford Motor Company, Jim Farley, reconheceu o avanço das empresas chinesas e destacou que o retorno da marca à F1, em parceria com a Red Bull Racing, busca acelerar o desenvolvimento tecnológico.

O piloto chinês Zhou Guanyu afirmou que a entrada de novas montadoras exige alto investimento e adaptação, mas pode ampliar a presença do país no esporte. A avaliação coincide com a posição de equipes como a Alpine F1 Team, que veem o atual momento como início de uma fase de maior integração entre a categoria e o mercado chinês.

Com crescimento de público, expansão comercial e mudanças técnicas alinhadas à indústria, o GP da China reforça o papel de Xangai no calendário da Fórmula 1 e amplia a presença da categoria no país.