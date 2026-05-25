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China prevê investir mais de RMB 5 trilhões em novas redes elétricas até 2030

Atualmente, a China opera uma rede elétrica interligada capaz de atender a um consumo anual superior a 10 trilhões de kWh e integrar mais de 1,8 bilhão de kW de energia renovável

Rede elétrica: estudo da PSR mostra riscos e avanços na América Latina.

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Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de maio de 2026 às 17h20.

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Os investimentos da China em novas redes elétricas devem ultrapassar RMB 5 trilhões durante o 15º Plano Quinquenal, segundo dados divulgados pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC) nesta segunda-feira (25). O governo chinês pretende ampliar a infraestrutura energética para sustentar o crescimento da demanda por eletricidade e acelerar a integração de fontes renováveis ao sistema nacional.

A expansão da rede elétrica faz parte da estratégia chinesa de segurança energética e transição para uma matriz de baixo carbono. Atualmente, a China opera uma rede elétrica interligada capaz de atender a um consumo anual superior a 10 trilhões de kWh e integrar mais de 1,8 bilhão de kW de energia renovável.

De acordo com Li Chao, porta-voz da NDRC, a pressão sobre o sistema elétrico aumentou com o avanço das energias renováveis e o desequilíbrio entre oferta e demanda de energia em diferentes regiões do país. “Por isso, é necessário construir uma nova rede elétrica mais segura, confiável e inteligente”, afirmou.

A China já acelera projetos de infraestrutura elétrica em diferentes províncias. Em Zhejiang, a State Grid Zhejiang Electric Power investiu cerca de RMB 1,5 bilhão na construção de 301 torres e 128 quilômetros de linhas de transmissão para conectar a usina nuclear CGN Zhejiang San'ao Nuclear Power Plant ao sistema elétrico regional. O projeto também incorpora tecnologias digitais para monitoramento e estabilidade da rede.

Enquanto isso, em Sichuan, a cidade de Chengdu avança nas obras do projeto de distribuição elétrica de Huaizhou. Após a conclusão, a estrutura vai transportar energia limpa do oeste da província para o Parque Industrial de Carbono Zero de Jintang.

Segundo a NDRC, o plano para os próximos anos inclui a construção de corredores de transmissão elétrica, novas interconexões entre províncias e a ampliação da rede de ultra-alta tensão (UHV). Além disso, o governo pretende modernizar redes urbanas e rurais para reduzir falhas no fornecimento de energia.

Para Tang Guangrui, pesquisador do Instituto de Pesquisa Energética da State Grid, a nova geração de redes elétricas será necessária para sustentar o aumento do consumo de eletricidade e a expansão da energia eólica, solar e hidrelétrica.

“Com investimentos contínuos, a China poderá fortalecer sua segurança energética e ampliar a transformação de fontes renováveis em eletricidade limpa”, disse.

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