Alibaba lança plataforma de IA que pode rodar vários modelos em interface única

O grupo Alibaba lançou nesta terça-feira, 17, uma plataforma de inteligência artificial para atender às novas demandas criadas pela tendência de automação de agentes de IA. Chamada Wukong, a plataforma consegue conciliar as atuações de diversos agentes focados em operações mais complexas. O acesso está disponível a partir de convites para a etapa beta de testes.

O Wukong funciona como um aplicativo individual de computador ou a partir do uso da DingTalk, ferramenta corporativa do Alibaba que já atende a mais de 20 milhões de clientes. Um comunicado enviado à imprensa e compartilhado pela Reuters apontou que o Wukong poderá ser conectado com apps de mensagens populares, como Slack, Microsoft Teams e WeChat, uma maneira de induzir profissionais de diferentes setores a se adaptarem à plataforma.

A novidade está sendo desenvolvida pelo Alibaba Token Hub, divisão de negócios voltada para a implementação de agentes de IA com foco no corporativo. Ainda conforme a Reuters, a movimentação do Alibaba é uma tentativa de minar a dominância do OpenClaw no território chinês; a preferência tem sido apoiada por instituições governamentais após companhias locais registrarem um aumento de ao menos 9% na receita, informou a consultoria Gartner.

OpenClaw é o novo foco da China

O software de inteligência artificial em código aberto tem se tornado ainda mais popular entre companhias locais em decorrência de uma medida promovida por políticos do centro tecnológico Shenzhen para acelerar o desenvolvimento de ferramentas que façam o uso do modelo.

Em comunicado, o distrito de Longgang informou que começou a ouvir moradores da região para avaliar a criação de incentivos financeiros voltados ao uso do OpenClaw em plataformas públicas e privadas. A proposta prevê mais de US$ 289 milhões para empresas interessadas em desenvolver aplicativos ligados ao software. A expectativa do governo chinês é que mais pessoas passem a usar inteligência artificial em tarefas do dia a dia, o que pode favorecer a expansão do OpenClaw em meio a modelos rivais.