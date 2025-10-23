ChatGPT deixará de funcionar no WhatsApp a partir de janeiro de 2026; veja o que muda

A Meta anunciou uma mudança nas regras do WhatsApp que proíbe o uso de chatbots de inteligência artificial de uso geral na plataforma. A nova política entra em vigor em 15 de janeiro de 2026 e afetará diretamente empresas como OpenAI, do ChatGPT, Perplexity, Luzia e Poke, que utilizam o aplicativo para distribuir assistentes virtuais ao público. As informações são do TechCrunch.

Segundo a atualização dos termos da API do WhatsApp Business, a Meta passa a classificar como “provedores de IA” todas as empresas que desenvolvem ou operam modelos de linguagem generativos, assistentes de uso geral ou tecnologias semelhantes.

Esses provedores estão proibidos de “acessar ou usar a solução WhatsApp Business para oferecer, vender ou disponibilizar tais tecnologias”, segundo os novos termos.

Mudança entra em vigor em janeiro de 2026

Na prática, a alteração torna o WhatsApp indisponível como canal de distribuição para chatbots de IA, restringindo o uso da API apenas a ferramentas de atendimento ao cliente. Segundo a Meta, a decisão busca evitar sobrecarga no sistema e reforçar o objetivo original da API, direcionada a casos de uso corporativo B2B.

Em nota ao TechCrunch, a empresa afirmou que “o objetivo da API do WhatsApp Business é ajudar as empresas a fornecer suporte ao cliente e enviar atualizações relevantes”. A Meta destacou que, nos últimos meses, houve um aumento inesperado no uso da plataforma para hospedar chatbots de uso geral, o que teria ampliado o volume de mensagens e exigido suporte técnico fora do escopo da API.

A nova política também define que apenas o Meta AI, o assistente próprio da companhia, continuará disponível no aplicativo.

Impacto sobre ChatGPT e outros chatbots

O anúncio afeta o ChatGPT da OpenAI, lançado no WhatsApp no fim de 2024, e o bot da Perplexity, lançado em 2025. Ambas as soluções permitiam que usuários fizessem perguntas, enviassem áudios e imagens, e recebessem respostas diretas dentro do mensageiro.

Com a proibição, esses serviços deverão ser encerrados até a entrada em vigor das novas regras. No caso do ChatGPT, a OpenAI confirmou que desativará seu canal no WhatsApp em janeiro de 2026 e orienta os usuários a migrar suas conversas para os aplicativos oficiais no Android, iOS e versões web e desktop, segundo o TechCrunch.

Além das preocupações técnicas, a Meta também tem motivos comerciais para a mudança. A API Business do WhatsApp é uma das principais fontes de receita do aplicativo, com cobrança por modelos de mensagens de marketing, utilidade, autenticação e suporte.

Como o uso de chatbots de IA não estava previsto nesse modelo, a empresa não conseguia monetizar as interações de assistentes como o ChatGPT e o Luzia. Em teleconferência de resultados no primeiro trimestre de 2025, o CEO Mark Zuckerberg afirmou que as mensagens corporativas devem se tornar o próximo pilar de negócios da Meta, reforçando o foco da companhia em produtos com retorno direto.