Microsoft apresenta Mico, novo rosto da inteligência artificial no Copilot

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 23, o lançamento do Mico, um avatar de inteligência artificial integrado à plataforma Copilot. O novo recurso tem como objetivo tornar a interação com IA mais intuitiva e acessível ao público.

De acordo com comunicado da empresa, o Mico é um avatar que escuta, reage e muda de cor conforme a interação do usuário. Seu nome faz referência ao "Microsoft Copilot" e busca oferecer uma presença visual mais humanizada. O recurso é ativado automaticamente no modo de voz do Copilot, mas pode ser desabilitado nas configurações.

Segundo o TechCrunch, inicialmente, o Mico estará disponível nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Segundo a Microsoft, o avatar será capaz de armazenar memórias de conversas anteriores e aprender com o feedback dos usuários. Um dos destaques é a presença de um Easter egg: ao tocar repetidamente no Mico, ele se transforma no Clippy, antigo assistente virtual da Microsoft.

Recurso amplia presença da IA em produtos da Microsoft

Além da introdução do Mico, a Microsoft anunciou uma série de atualizações que ampliam a funcionalidade do Copilot. O foco é em integração, personalização e assistência em tempo real. Entre os destaques está o modo “Aprenda ao Vivo”, que transforma o chatbot em um tutor. A funcionalidade permite que a IA oriente o usuário em conceitos progressivos, em vez de apenas oferecer respostas diretas.

A empresa também introduziu o modo “Real Talk”, que adapta o estilo de conversação da IA ao perfil do usuário, mantendo uma postura mais neutra e responsiva, sem reforçar crenças nem adotar um tom bajulador.

A ideia, segundo a Microsoft, é que a IA atue como um agente de reflexão, promovendo múltiplas perspectivas durante o diálogo.

O Copilot ganhou ainda suporte para memória de longo prazo, conectores que integram serviços de e-mail e armazenamento em nuvem, e a funcionalidade de convidar terceiros para conversas em grupo com a IA.

Navegador Edge recebe funções de IA para competir com rivais

Outra frente da atualização envolve o navegador Microsoft Edge, que passa a contar com novos recursos de inteligência artificial. O navegador agora é capaz de visualizar abas, resumir conteúdos, comparar informações e executar ações como preenchimento de formulários e reservas de serviços, visando aumentar a produtividade dos usuários.

Segundo o TechCrunch, a atualização coloca o Edge em competição direta com outros navegadores baseados em IA, como o ChatGPT Atlas, da OpenAI, Comet e o navegador da Perplexity, além do Google Chrome, que atualmente lidera o mercado com a integração da IA Gemini.

O movimento da Microsoft reflete uma tendência de mercado em que os assistentes virtuais estão sendo cada vez mais personificados. Empresas como a OpenAI, xAI e desenvolvedores de apps móveis têm investido em experiências com companheiros digitais, que misturam interação visual, aprendizado personalizado e respostas em tempo real.