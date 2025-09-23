Como ChatGPT e outros bots podem 'sabotar' resultados pessoais e das empresas

Apesar dos avanços da inteligência artificial (IA) generativa nas empresas, a promessa de aumento expressivo na produtividade ainda não se concretizou para a maioria das organizações.

Um estudo recente do MIT Media Lab revelou que 95% das empresas que adotam essas tecnologias não observaram retorno mensurável sobre seus investimentos, mesmo com o uso da IA dobrando nos últimos dois anos.

Embora o número de processos empresariais baseados em IA tenha sido ampliado consideravelmente em 2024, a produtividade real enfrenta um obstáculo inesperado, que ameaça minar os ganhos esperados.

O surgimento do "Workslop"

Esse obstáculo é o chamado “workslop” — um termo que descreve trabalhos produzidos com inteligência artificial que, à primeira vista, parecem completos, mas carecem da profundidade e contexto necessários.

Em vez de facilitar o trabalho, esses conteúdos superficiais acabam gerando mais esforço para os destinatários, que precisam interpretar, corrigir ou até refazer o material.

A aparência, cada vez mais comum no ambiente corporativo, cria uma sobrecarga invisível que prejudica a produtividade e reduz a efetividade das equipes.

Uma pesquisa realizada pela BetterUp Labs, em parceria com o Stanford Social Media Lab, com 1.150 funcionários de diversos setores nos Estados Unidos, revela que 40% dos trabalhadores relataram ter recebido conteúdo classificado como "workslop" no último mês.

Os entrevistados estimam que, em média, 15,4% do conteúdo produzido por IA em seu trabalho pertence a essa categoria. Isso gera, em média, quase duas horas de retrabalho para cada ocorrência, o que pode resultar em um custo superior a US$ 9 milhões ao ano para empresas com 10 mil funcionários.

Além do impacto financeiro, o "workslop" provoca efeitos visíveis na colaboração entre colegas e no ambiente organizacional. Mais da metade dos entrevistados relataram se sentir incomodados ao receber esse tipo de trabalho, 38% manifestaram confusão e 22% se sentiram ofendidos. Esses trabalhadores passaram a ver seus colegas que produzem esse tipo de trabalho como menos criativos, confiáveis e capazes, prejudicando as relações interpessoais e comprometendo a confiança, elemento essencial para um ambiente produtivo e inovador.

A adoção Indiscriminada da IA

O problema, segundo especialistas, reside na adoção indiscriminada da IA.

Mandatos que incentivam o uso contínuo da tecnologia em todos os momentos acabam levando à reprodução mecânica de textos, relatórios e códigos gerados pela IA, sem a necessidade de avaliação crítica ou adaptação ao contexto profissional. Segundo o estudo, essa postura impulsiona o "desleixo de trabalho" e transfere a responsabilidade de qualidade para quem recebe o material.

Caminhos para uma adoção inteligente da IA nas empresas

Para reverter esse quadro, líderes empresariais são incentivados a estabelecer políticas claras e critérios para o uso da IA, alinhando a tecnologia à estratégia, aos valores e à cultura da organização.

Incentivar uma inteligência de “pilotos” — funcionários que utilizam a IA de forma proativa e criativa para fortalecer seu trabalho — é fundamental para aproveitar o potencial da tecnologia sem comprometer a qualidade.

Além disso, os especialistas enfatizam que a colaboração deve ser recompensada, incluindo interações produtivas entre humanos e máquinas. A qualidade do trabalho produzido pela combinação biônica, onde humanos e IA atuam juntos, deve se equiparar ao padrão exigido do trabalho humano isolado.

Isso exige disciplina, treinamento e feedback constante para que a IA seja uma ferramenta que acelere os resultados, e não um atalho para trabalhos superficiais.