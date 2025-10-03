Comet agora é gratuito; Perplexity aposta em IA para conquistar usuários

A startup de IA Perplexity liberou globalmente seu navegador Comet de forma gratuita, buscando competir com navegadores tradicionais e ferramentas de busca. Para assinantes do plano Max, a empresa lançou um novo “assistente em segundo plano” capaz de executar múltiplas tarefas pelo Comet.

O Comet estreou há três meses para assinantes do plano Max, de US$ 200 por mês, e desde então “milhões” entraram na lista de espera para baixá-lo. O navegador oferece um assistente lateral que responde a perguntas sobre a página visitada, resume conteúdos, organiza informações e ajuda na navegação.

A iniciativa de tornar o Comet gratuito surge em meio à competição com gigantes como Google Chrome e novos navegadores com IA, como o Dia, da Browser Company, e à espera pelo lançamento de um navegador IA da OpenAI. Para atrair usuários, o Comet precisa demonstrar eficiência real e ganhos de produtividade.

Usuários gratuitos têm acesso apenas ao assistente lateral, além de ferramentas como Discover (notícias e recomendações personalizadas), Spaces (gestão de projetos), Shopping (comparação de preços), Travel (informações sobre destinos e voos), Finance (orçamento e monitoramento de investimentos) e Sports (placares e notícias esportivas).

Assinantes Max acessam modelos de IA avançados e o assistente de e-mails da Perplexity, que organiza a caixa de entrada, redige respostas no tom do usuário, agenda reuniões e responde dúvidas sobre mensagens recebidas.

