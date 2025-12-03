Governo Federal já distribui vacina contra bronquiolite; veja cidades

O Ministério da Saúde iniciou nesta terça-feira, 2, a distribuição das doses de vacina contra bronquiolite para os estados e o Distrito Federal. As doses serão aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) após a chegada dos lotes com os imunizantes. O grupo prioritário é composto por gestantes a partir da 28ª semana.

O Governo Federal comprou 1,8 milhão de doses da vacina e a distribuição do primeiro lote garante 673 mil aplicações. Brasília foi a primeira unidade a receber os imunizantes e o restante dos estados deve receber os compostos até quarta-feira, 3.

Quem pode tomar a vacina contra bronquiolite?

Independente da idade, mulheres com mais de 28 semanas de gestação devem tomar o imunizante. A recomendação é que seja aplicada uma dose única a cada gravidez.

Bebês e crianças de até 12 meses, ou até 2 anos em casos de comorbidades, também podem ser vacinados. Para confirmar se a aplicação é ou não indicada, é preciso comparecer a UBS mais próxima e buscar informação com o atendimento do local.

A vacina aplicada nas gestantes oferece proteção aos recém-nascidos e ajuda a reduzir as hospitalizações de crianças decorrentes de complicações em casos de bronquiolite e pneumonia. Segundo o estudo Matisse, a vacinação materna tem eficácia de 81,8% na prevenção de doenças graves causadas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) durante os primeiros três meses de vida da criança.

O Ministério da Saúde também orienta que ao tomar as vacinas contra bronquiolite, as gestantes confirmem se estão com outras imunizações em dia, como as doses contra influenza e Covid-19. Caso tenha alguma pendência com a agenda de vacinação, a situação pode ser regularizada na UBS.

Quantas unidades da vacina cada estado receberá?

Confira quantas doses da vacina cada estado recebe para aplicação nos moradores.

Acre - 3.800

Alagoas - 12.430

Amapá - 3.460

Amazonas - 18.820

Bahia - 44.525

Ceará - 29.030

Distrito Federal - 9.465

Espírito Santo - 13.935

Goiás - 24.530

Maranhão - 25.480

Mato Grosso - 15.580

Mato Grosso do Sul - 10.755

Minas Gerais - 62.165

Pará - 33.050

Paraíba - 13.570

Paraná - 37.120

Pernambuco - 30.700

Piauí - 11.170

Rio de Janeiro - 46.720

Rio Grande do Norte - 10.340

Rio Grande do Sul - 32.330

Rondônia - 6.250

Roraima - 3.490

Santa Catarina - 25.865

São Paulo - 134.555

Sergipe - 7.680

Tocantins - 6.180

Importância da vacinação contra bronquiolite

O VSR é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos. Até novembro deste ano, o Brasil registrou 43,2 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) que foram causados pelo vírus.

Em 82,5% dos casos, as hospitalizações pela doença foram de crianças com menos de dois anos.

Sintomas da bronquiolite

Inicialmente, os sintomas da bronquiolite podem ser confundidos com os da gripe. É comum que as crianças infectadas com o vírus apresentem obstrução e coriza nasal, tosse, febre, chiado no peito e respiração rápida e difícil.

Com o avanço da doença, é possível observar irritabilidade, dificuldade de alimentação e sinais de falta de oxigênio — como tom azulado ao redor dos lábios — nos casos mais graves.

Qual o tratamento para bronquiolite?

A bronquiolite não tem um tratamento fixo e a escolha de como cuidar do caso é tomada pelo médico responsável com base nos sintomas da criança. Em alguns casos, pode ser necessário realizar terapia de suporte, suplementação de oxigênio, hidratação do paciente e uso de broncodilatadores, que ajudam a dilatar as vias aéreas nos pulmões.