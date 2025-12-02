Nvidia lança modelo de IA aberto para pesquisas com veículos autônomos

Nesta segunda-feira, 1º, a Nvidia anunciou o Alpamayo-R1, um modelo de inteligência artificial voltado a pesquisas com veículos autônomos, durante a conferência NeurIPS, em San Diego, na Califórnia. A iniciativa integra o esforço da companhia em desenvolver tecnologias que sustentem a chamada IA física – campo que abrange robôs e sistemas capazes de perceber e interagir com o ambiente real.

Aberto ao público, o Alpamayo-R1 é um modelo de linguagem visual com raciocínio, capaz de processar texto e imagem simultaneamente, permitindo que veículos “vejam” e reajam ao ambiente. Segundo a empresa, trata-se do primeiro modelo do tipo voltado exclusivamente à direção autônoma. Ele já está disponível nos repositórios GitHub e Hugging Face.

A ferramenta foi desenvolvida a partir do Cosmos-Reason, lançado em janeiro deste ano e atualizado em agosto. O objetivo é que sistemas autônomos tenham mais “bom senso” para lidar com decisões complexas no trânsito, como fazem os motoristas humanos.

Juntamente ao novo modelo, a empresa publicou o Cosmos Cookbook, que é um conjunto de guias para facilitar o uso e o treinamento de modelos Cosmos para cada caso específico. O material traz orientações sobre curadoria de dados, geração de dados sintéticos e avaliação de desempenho.

Foco em autonomia de nível 4

A Nvidia afirma que esse tipo de modelo é fundamental para alcançar o nível 4 de autonomia, quando o veículo opera sem intervenção humana em cenários específicos.

Apesar dos avanços, hoje, mesmo sistemas de nível 2 e 3 ainda enfrentam limites técnicos e desafios regulatórios. A indefinição, por exemplo, sobre responsabilidade em acidentes envolvendo esses veículos preocupa agências de trânsito e tribunais.

A aposta em IA física também faz parte da estratégia para ampliar o uso das GPUs de alto desempenho da empresa além do mercado de servidores. O CEO Jensen Huang e o cientista-chefe Bill Dally já defenderam publicamente o avanço dessa tecnologia, especialmente na robótica.