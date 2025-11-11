Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Primeira parcela do 13º salário vai cair no dia da Black Friday

Data limite para o pagamento da primeira parcela do benefício foi adiantada para a última sexta-feira deste mês

13º salário: entenda porque benefício foi adiantado para a Black Friday (gustavomellossa/Getty Images)

13º salário: entenda porque benefício foi adiantado para a Black Friday (gustavomellossa/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17h40.

Tudo sobreBlack Friday
Saiba mais

Dia 28 de novembro será um das datas mais aguardadas de 2025, e por mais de um motivo. Na última sexta-feira do mês tradicionalmente acontece a Black Friday, um dos principais momentos para o comércio brasileiro. Este ano, o dia 28 também será o prazo limite para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. 

Essa 'coincidência' aconteceu porque, por lei, os empregadores devem pagar a primeira parcela até o dia 30 de novembro. A questão é que, este ano, a data limite irá cair em um domingo, dia em que não acontece compensação bancária. Por isso, o pagamento foi antecipado para o dia útil anterior, a sexta-feira. Já a Black Friday sempre acontece nesse data, que corresponde ao dia seguinte ao feriado de Ação de Graças. 

Quem recebe o 13º salário?

O benefício é chamado oficialmente de "gratificação de Natal para os trabalhadores" e é oferecido para funcionários com carteira assinada que tenham trabalhado pelo menos 15 dia por mês em 12 meses.

A primeira parcela corresponde a 50¢ do salário. Já a segunda passa por descontos de impostos.

Como calcular o valor do 13º salário?

O cálculo é simples: divide-se o salário bruto por 12 (número de meses do ano) e multiplica-se pela quantidade de meses trabalhados.

No cálculo, entram também adicionais fixos (como periculosidade ou insalubridade), médias de horas extras e comissões. Auxílios como vale-alimentação e transporte não são incluídos.

A empresa pode pagar o valor integral em um único depósito, desde que feito dentro do prazo da primeira parcela. No entanto, a lei proíbe dividir o valor em mais de duas parcelas.

Acompanhe tudo sobre:Black Friday13-salário

Mais de Invest

Dólar fecha no menor valor em mais de um ano, a R$ 5,27

IA pode repetir fiasco das telecom e ser investimento que não se paga

Ibovespa pode superar recorde de 1994: 'contexto parecido', dizem analistas

Ibovespa bate novo recorde e ultrapassa os 158 mil pontos; dólar cai a R$ 5,27

Mais na Exame

Apresentado por SICREDI

Veja como o Sicredi se tornou a melhor empresa para se trabalhar no Brasil

Pop

Pokémon vai lançar primeiro parque temático em 2026; conheça as atrações

Carreira

Processos seletivos antiquados podem perder talentos – descubra como a IA pode te ajudar nisso

ESG

Análise: O que cada país quer na COP30?