Primeira parcela do 13º salário vai cair no dia da Black Friday

Dia 28 de novembro será um das datas mais aguardadas de 2025, e por mais de um motivo. Na última sexta-feira do mês tradicionalmente acontece a Black Friday, um dos principais momentos para o comércio brasileiro. Este ano, o dia 28 também será o prazo limite para o pagamento da primeira parcela do 13º salário.

Essa 'coincidência' aconteceu porque, por lei, os empregadores devem pagar a primeira parcela até o dia 30 de novembro. A questão é que, este ano, a data limite irá cair em um domingo, dia em que não acontece compensação bancária. Por isso, o pagamento foi antecipado para o dia útil anterior, a sexta-feira. Já a Black Friday sempre acontece nesse data, que corresponde ao dia seguinte ao feriado de Ação de Graças.

Quem recebe o 13º salário?

O benefício é chamado oficialmente de "gratificação de Natal para os trabalhadores" e é oferecido para funcionários com carteira assinada que tenham trabalhado pelo menos 15 dia por mês em 12 meses.

A primeira parcela corresponde a 50¢ do salário. Já a segunda passa por descontos de impostos.

Como calcular o valor do 13º salário?

O cálculo é simples: divide-se o salário bruto por 12 (número de meses do ano) e multiplica-se pela quantidade de meses trabalhados.

No cálculo, entram também adicionais fixos (como periculosidade ou insalubridade), médias de horas extras e comissões. Auxílios como vale-alimentação e transporte não são incluídos.

A empresa pode pagar o valor integral em um único depósito, desde que feito dentro do prazo da primeira parcela. No entanto, a lei proíbe dividir o valor em mais de duas parcelas.