Airbnb calcula ganhos milionários com a Copa do Mundo — mas reservas frustram os anfitriões

A Copa do Mundo promete agitar não apenas os torcedores nas arquibancadas, como também as economias das cidades-sede dos jogos, que nesta edição ocorrerão nos EUA, México e Canadá.

Diante deste cenário de grandes oportunidades comerciais, anfitriões do Airbnb investiram em reformas e elevaram preços das diárias para lucrar com o torneio, mas a procura por hospedagens segue abaixo da expectativa a menos de um mês do torneio.

Mae Stewart passou dois anos preparando sua casa, em Atlanta, para receber turistas do Airbnb durante a Copa do Mundo, que começará em 11 de junho.

A consultora de design investiu em reformas nos pisos, modernizou a iluminação dos ambientes e substituiu os armários dos banheiros. Também instalou novas bancadas e torneiras. Paralelamente, acompanhou os preços praticados por imóveis concorrentes e buscou manter sua propriedade ocupada o suficiente para acumular avaliações positivas na plataforma.

No total, Stewart desembolsou cerca de US$ 60 mil para atrair visitantes com ingressos para os jogos e dispostos a pagar pela hospedagem em sua casa de três quartos. Durante o torneio, em meados de julho, ela cobra aproximadamente US$ 4.500 por uma semana de estadia — valor cerca de três vezes maior do que o previsto para o período logo após a competição.

Agora, ela depende apenas da chegada dos hóspedes.

Susto com o custo de ingressos e passagens

Com os jogos a menos de um mês do início, Stewart faz parte do grupo de anfitriões do Airbnb que aguardam reservas de última hora. Muitos viajantes ainda hesitam diante do aumento nos custos das viagens, pressionados pela variação nos preços dos ingressos e pelas passagens aéreas mais caras. Proprietários também observam um número menor de turistas estrangeiros interessados, em meio às políticas dos Estados Unidos e às exigências mais rígidas de entrada no país.

O Airbnb orienta os anfitriões a evitarem preocupação antecipada. Segundo a empresa, grandes eventos costumam concentrar reservas perto da data de abertura. Para muitos torcedores, a decisão sobre hospedagem depende do avanço de suas seleções nas fases seguintes do torneio, explicou Juan David Borrero, chefe global de parcerias do Airbnb.

"Acho que veremos mais demanda conforme o torneio for se desenrolando", disse ele em entrevista ao Wall Street Journal, "simplesmente porque essa é a natureza do torneio".

Mesmo assim, a espera exige paciência de proprietários que contam, há meses ou até anos, com retorno financeiro durante a competição. A maior parte dos anfitriões cadastrados no Airbnb e em plataformas de aluguel de curta duração, como o Vrbo, ainda busca hóspedes para o período da Copa do Mundo.

Na Filadélfia, 42% das acomodações disponíveis para a fase de grupos já haviam sido reservadas, segundo a empresa de dados AirDNA. O índice supera os cerca de 29% registrados no mesmo período do ano passado, mas ainda indica que boa parte dos imóveis segue vazia. Boston aparece como a única cidade com mais da metade das propriedades ocupadas, com taxa próxima de 55%.

"Não acho que será o grande lucro inesperado que eu imaginava", disse Stewart ao WSJ.

Um relatório elaborado pela consultoria Deloitte, sob encomenda do Airbnb, projetava forte procura pelos aluguéis de curta duração, impulsionada pelo aumento tradicional das diárias de hotéis em grandes eventos esportivos.

Até agora, no entanto, a demanda pelos quartos tem ficado abaixo do esperado. Alguns hotéis reduziram preços, enquanto outros flexibilizaram exigências de estadia mínima, afirmou Jan Freitag, analista hoteleiro da CoStar. Em algumas cidades-sede, o nível de reservas para partidas permanece inferior ao observado no mesmo período do ano passado.

"Não está acontecendo uma Copa do Mundo?", questionou Freitag.

"Não está rolando uma Copa do Mundo?" Enquanto isso, o Airbnb ampliou sua campanha de marketing antes do torneio, disputado entre junho e julho, e que pode gerar mais de US$ 200 milhões aos anfitriões, segundo projeção da Deloitte. A empresa também oferece bônus de US$ 750 para novos usuários.

A plataforma lançou ainda uma calculadora para estimar os ganhos dos anfitriões conforme a demanda local. Na Filadélfia, por exemplo, uma família que alugue uma casa de três quartos durante um mês inteiro pode faturar mais de US$ 8 mil.

Algumas cidades passaram a incentivar a adesão ao Airbnb como forma de ampliar a oferta de hospedagem. Em Kansas City, no Missouri, autoridades reduziram taxas de licença para moradores interessados em receber turistas durante a Copa do Mundo. Já em regiões como Nova York, regras rígidas para aluguel de curta duração limitaram o número de novos anfitriões.

Segundo Borrero, o Airbnb promove workshops para anfitriões nas 16 cidades-sede dos Estados Unidos, México e Canadá e identifica uma demanda "crescente".

Jamie Lane, economista-chefe da AirDNA, afirmou que os imóveis ainda disponíveis apresentam preços superiores aos já reservados. Muitos turistas deixam a contratação para os últimos dias e aceitam pagar mais caro. Ao mesmo tempo, alguns anfitriões podem estar apostando em valores acima da realidade do mercado.

"Há também os sonhadores, que acham que podem conseguir US$ 2.000, US$ 5.000 por noite", disse Lane.

Mesmo diante da procura abaixo do esperado, alguns proprietários resistem a reduzir preços e acreditam em uma onda de reservas próxima ao início do torneio. Kat Longoria possui um apartamento anexo à sua casa em Houston, atualmente reservado por cerca de um terço do mês. Ela adquiriu a propriedade anos atrás, quando o imóvel era divulgado como "ideal para Airbnb".

Longoria afirma ter acumulado experiências positivas e negativas com a plataforma — incluindo uma situação em que um hóspede realizou uma festa e danificou o imóvel. Ainda assim, ela considera a Copa do Mundo uma oportunidade de ampliar a renda. Seus preços foram definidos ligeiramente abaixo das tarifas dos hotéis locais, enquanto ela acompanha os valores praticados por concorrentes.

"Não há muita coisa disponível", disse Longoria. "Então, não tenho intenção de baixar meus preços."

O bônus de US$ 750 oferecido pelo Airbnb, porém, não convenceu todos os moradores.

Zach McKinney vive em uma casa geminada de três quartos em Seattle, localizada a cerca de 20 minutos do estádio onde os Estados Unidos enfrentarão a Austrália em meados de junho. Apesar de ter visto anúncios da plataforma, ele ainda não decidiu se vale a pena abrir sua residência para desconhecidos em troca de alguns milhares de dólares.

"Se fosse US$ 500 por dia ou mais, seria tentador", disse ele. "Talvez pudéssemos fazer uma viagem de acampamento e voltar com US$ 2.000 de lucro."

McKinney calculou, porém, que precisaria gastar até US$ 1.000 apenas para armazenar os pertences da família e preparar a casa para os visitantes. Ao colocar os riscos na conta, a proposta perdeu atratividade.

Um representante do Airbnb afirmou que danos a propriedades durante hospedagens são raros e destacou que a empresa possui um programa de cobertura para prejuízos causados a imóveis e objetos pessoais.

Mesmo assim, McKinney segue cauteloso. "Acabamos de comprar um beliche bem legal para os nossos filhos", disse ele.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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