Tim Cook vai deixar de ser CEO da Apple em 2026? O que se sabe até agora

Desde a metade deste ano, a saída de Tim Cook da liderança da Apple é assunto recorrente, seja por dificuldades enfrentadas em inteligência artificial ou pela idade (o executivo completou 65 anos em 1º de novembro). Cook assumiu o comando da empresa em 2011, após a saída de Steve Jobs, e, nesse período, o valor de mercado da Apple cresceu de cerca de US$ 350 bilhões para US$ 4 trilhões.

No sábado, 15, uma reportagem do Financial Times assinada por quatro repórteres – o que indica a solidez da apuração –, revelou que o conselho e os executivos da Apple estão intensificando conversas sobre a transição, com a possibilidade de saída do CEO já em 2026.

Entretanto, analistas como Mark Gurman, da Bloomberg, e M.G. Siegler, do Spyglass, avaliam que a transição pode levar mais tempo do que está sendo especulado. Siegler destaca, inclusive, que a decisão caberá exclusivamente a Cook. Isso porque não há ninguém com poder real pressionando o CEO a deixar o cargo neste momento.

Nesse sentido, mesmo com críticas ao atraso da empresa na corrida da IA, o sólido desempenho financeiro, incluindo a previsão de um trimestre de fim de ano excepcional, impulsionado pela alta demanda por iPhones 17, fortalece a percepção de que, se decidir sair, Cook o fará em um momento de alta.

Caso a saída seja encaminhada, a Apple não deve anunciar um novo CEO antes da divulgação dos resultados trimestrais de janeiro. Um comunicado, no entanto, segundo reportagem do FT, pode vir logo no início de 2026. A mudança daria tempo para a nova liderança se preparar para dois eventos-chave: a conferência de desenvolvedores, em junho, e o lançamento dos próximos iPhones, em setembro.

Provável sucessor

O sucessor mais provável é John Ternus, vice‑presidente sênior de engenharia de hardware. Mesmo mais jovem que outros líderes da empresa, Ternus está na Apple há 24 anos e seu nome ganhou força após a aposentadoria de Jeff Williams, diretor de operações e até então considerado favorito ao cargo.

Aos 50 anos, Ternus tem idade próxima à que o atual CEO tinha ao assumir o cargo. Além disso, ele está ligado à principal competência histórica da Apple: o hardware. Sua escolha pode indicar uma aposta nos pontos fortes da empresa, embora mudanças sejam necessárias diante da nova era da IA.

Cook já declarou preferência por um sucessor interno e que a Apple possui planos “muito detalhados” para a transição. Analistas apontam que, mesmo deixando o cargo de CEO, ele pode continuar como presidente executivo. A política da empresa prevê que membros do conselho se aposentem aos 75 anos.

Isso significa que, mesmo estando fora da função de CEO a partir de 2026, Cook ainda poderia atuar por mais uma década em temas sensíveis, como negociações políticas nos EUA e relações com a China.