O crédito chegou antes dos direitos no novo mercado de trabalho brasileiro. Em 19 de maio de 2026, o presidente Lula assinou uma medida provisória que, para muita gente, passou a ser mais uma ação econômica pontual. O programa Move Brasil Táxi e Aplicativos prevê R$30 bilhões em crédito subsidiado para que motoristas de aplicativo e taxistas comprem carros novos. Segundo o Ministério da Fazenda, a medida busca renovar a frota, ampliar acesso ao crédito e estimular a indústria automotiva.

Mas o significado da decisão vai muito além do setor automotivo. O Brasil acaba de dar um dos primeiros passos concretos de grande escala para reconhecer economicamente os trabalhadores da nova economia. Não para resolver um conflito jurídico. Não para definir vínculo empregatício. Mas para apoiar, na prática, quem usa plataformas digitais como principal fonte de renda. Isso é novo e muito importante. Muda o tamanho da discussão.

Durante anos, o debate sobre motoristas de aplicativo ficou preso a uma única pergunta: existe ou não vínculo empregatício? CLT ou autonomia? A discussão se concentrou tanto no enquadramento jurídico que ignorou uma questão básica: o que essa atividade precisa para funcionar? O Move respondeu de forma objetiva. Precisa de um carro. E o Estado decidiu ajudar a financiar esse ativo.

Uma pesquisa Datafolha encomendada pela Uber e divulgada em 2025 mostrou que a principal reivindicação dos motoristas de aplicativo era justamente apoio para troca do veículo, acima de outros temas trabalhistas. Entre os entrevistados, 52% apontaram acesso a financiamento e renovação da frota como prioridade. O programa entrega exatamente isso. É difícil dizer que houve erro de leitura sobre a demanda dessa base.

Mas é aqui que aparece o paradoxo que talvez defina o futuro do trabalho no Brasil. A informalidade brasileira vem caindo. Segundo a PNAD Contínua do IBGE, ela recuou de 39% em 2024 para 38,1% em 2025 e chegou a 37,3% no primeiro trimestre de 2026. Mas existe um grupo que continua distante dessa trajetória. Dados do IBGE mostram que 71,1% dos trabalhadores por aplicativo estavam em situação de informalidade em 2024, enquanto entre os demais trabalhadores o índice era de 43,8%.

São pessoas sem FGTS, sem 13º, sem férias e sem uma estrutura previdenciária específica para a atividade, salvo contribuição individual ao INSS. Agora, esse mesmo trabalhador poderá financiar, com recurso público subsidiado, o principal instrumento usado para gerar renda. O Brasil decidiu financiar a ferramenta antes de decidir como proteger quem vive dela.

App é a porta de entrada para o trabalho

O contraste fica ainda mais evidente quando se olha para o tempo das decisões. Em março de 2024, o governo enviou ao Congresso o PLP 12/2024, propondo regras mínimas para trabalhadores de aplicativos, incluindo contribuição previdenciária e remuneração mínima. Mais de dois anos depois, o projeto segue sem votação definitiva.

Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal discute se existe ou não vínculo empregatício entre plataformas e motoristas. O julgamento foi suspenso e milhares de processos aguardam definição. Na prática, o país já incorporou economicamente esse modelo de trabalho, mas ainda não decidiu plenamente como pretende protegê-lo.

Isso não significa que o programa seja ruim. Significa apenas que ele revela uma escolha de prioridade. No debate regulatório, o governo passou a reconhecer uma figura intermediária: o trabalhador autônomo mediado por plataforma. A lógica é preservar autonomia com algum nível de proteção social. Mas críticos do modelo apontam que o equilíbrio ainda é insuficiente. Em audiência pública na Câmara, o procurador do trabalho Rodrigo Carelli resumiu essa preocupação ao definir o arranjo como a possibilidade de criação de um “subordinado sem direitos”.

Os números ajudam a explicar o debate. Segundo o IBGE, trabalhadores por plataformas atuam, em média, 44,8 horas semanais, contra 39,3 horas dos demais trabalhadores brasileiros. Ainda assim, recebem 8,3% menos por hora trabalhada. Trabalham mais, protegidos por menos e agora terão acesso facilitado ao financiamento da própria ferramenta de trabalho. O carro novo vira, ao mesmo tempo, instrumento de renda e fator de dependência econômica.

O aplicativo deixou de ser apenas tecnologia. Virou infraestrutura de empregabilidade urbana. Quando o Estado financia uma máquina produtiva, normalmente também discute as condições em que aquele trabalho acontece. Aqui, essa segunda metade ficou para depois. É um avanço que nasce incompleto.

O ponto mais relevante talvez nem esteja na geração atual de motoristas, mas no sinal que isso envia para os jovens que estão entrando no mercado. Segundo dados apresentados pelo Ministério do Trabalho no evento Empregabilidade Jovem Brasil, promovido pelo CIEE, 44% dos jovens ocupados entre 14 e 24 anos estão em empregos informais. Ao mesmo tempo, quase metade dos trabalhadores por plataformas têm entre 25 e 39 anos, e 59,3% possuem apenas ensino médio completo ou superior incompleto, segundo o IBGE.

Na prática, o aplicativo virou a porta de entrada possível para milhões de brasileiros que não encontraram espaço no mercado formal tradicional. Agora, com crédito subsidiado e reconhecimento econômico implícito, o Estado torna essa porta mais atraente. Mas ainda sem ampliar, na mesma velocidade, as proteções em torno dela.

O Move Brasil Táxi e Aplicativos é um avanço real. O Brasil já tem 1,7 milhão de pessoas trabalhando por plataformas digitais como atividade principal, número que cresceu 25,4% em apenas dois anos, segundo o IBGE. Ignorar essa transformação seria pior do que qualquer política imperfeita. Mas reconhecer o novo trabalho apenas pela metade é construir uma política pública estrutural com uma peça faltando. A discussão, portanto, não é se o programa está certo ou errado.

A verdadeira pergunta é o que vem depois. Porque R$30 bilhões para financiar carros deixam um recado claro: o governo finalmente enxergou a nova economia do trabalho. Agora precisa decidir se vai olhar apenas para a ferramenta ou também para quem depende dela para sobreviver.