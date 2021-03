Apple superestimou demanda por iPhone 12 Mini e corta produção

A Apple deve cortar a produção do novo iPhone 12 Mini, o menor e mais barato da linha lançada no final do ano passado, em até 70%, noticiou nesta quarta-feira, 10, a agência asiática Nikkei. O corte sinaliza uma redução de 20% em toda a linha iPhone 12.

De acordo com a Nikkei, algumas das empresas produtoras de componentes tiveram pedidos temporariamente parados para componentes do iPhone 12 Mini, enquanto outras tiveram sua fabricação direcionada para peças dos iPhone 12 Pro e Pro Max.

Apesar disso, a meta de produção do gigante americano ainda é maior do que no ano passado. A Apple mira fabricar 230 milhões de unidades em 2021, 11% mais do que no ano passado.

Para analistas consultados pela agência, parte da demanda reduzida pode estar no tamanho da bateria: como o aparelho é menor e ainda conta com conectividade 5G, o consumo energético é elevado. Pelo mesmo preço é possível conseguir um iPhone 11, que tem uma bateria fisicamente maior e maior tempo de duração.

A agência Reuters afirmou em janeiro que as vendas do modelo Mini totalizaram 5% do total de vendas de iPhone na primeira metade de janeiro, ainda que a Apple tenha estimado que a produção do aparelho fosse entre 10% e 15%, afirmou a Nikkei.