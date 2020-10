iPhone 12 Mini é a menor e mais barata aposta da Apple para 2020

As novidades da Apple apresentadas nesta terça-feira, 13, incluíram a menor e mais barata aposta do gigante americano para o ano de 2020. O iPhone 12 Mini, com uma tela de 5,4 polegadas, mas com bordas bastante reduzidas, está mais para o iPhone SE do que para qualquer outro modelo recentemente lançado — incluindo os outros três da família 12.

Apesar do tamanho, o iPhone ainda contém todas as mesmas funções de seus irmãos maiores — e também será comercializado com a tecnologia 5G. Bem como o iPhone 12, as cores disponíveis para o smartphone menor serão azul, verde, vermelho, preto e branco. O iPhone Mini terá duas câmeras traseiras e é considerado “o menor, mais leve e mais fino aparelho com 5G do mundo”. A resistência do aparelho à água e poeira também também ficará a um grau de proteção de IP68 — a mesma do iPhone 11.

O Mini também vem com a versão mais recente do processador fabricado pela Apple. O A14 Bionic é o primeiro microprocessador para smartphones construído com 5 nanômetros de distâcia entre os transistores. Há 11,8 bilhões de transistores no chip. De acordo com a Apple, é o processador mais rápido para smartphones, com velocidade de CPU 50% maior que outros chips.

Os vidros da versão menor do iPhone 12, feitos em parceria com a Corning, também terão uma camada extra de proteção, chamada de “escudo de cerâmica”, que vai garantir até 4 vezes mais resistência à quebra em quedas.

A diferença, então, está apenas no tamanho — e no preço. Isso porque o iPhone 12 Mini será vendido com um valor inicial de 699 dólares, enquanto o 12 por 799 dólares, o 12 Pro por 999 dólares e o 12 Pro Max por 1.099 dólares.