Anthropic e OpenAI correm para alcançar o IPO — mas a Nvidia que pode sair ganhando

Em dezembro de 2020, Dario Amodei saiu pela porta da OpenAI. Sua saída não havia sido causada por dinheiro, nem pelo acordo da empresa com a Microsoft — ele mesmo havia ajudado a comercializar o GPT-3 —, mas sim sobre algo mais difícil de negociar, segundo ele: a convicção de que a segurança da inteligência artificial (IA) precisava ser o centro de tudo, não um departamento entre outros.

A saída foi filosófica, não pessoal. Junto à irmã Daniela e outros cinco pesquisadores seniores da OpenAI (sete cofundadores no total), Amodei incorporou a Anthropic em 2021.

Cinco anos depois, a Anthropic está em negociações para captar US$ 30 bilhões a uma valuation de US$ 950 bilhões e planeja abrir capital na bolsa americana ainda este ano. A ironia é que ela corre justamente contra a OpenAI para chegar lá primeiro.

O que começou como uma briga de filosofias sobre os limites da IA virou a maior corrida de IPO da história da tecnologia.

As duas empresas mais valiosas do setor de inteligência artificial, ambas pré-lucrativas, ambas queimando bilhões de dólares por ano, disputam agora quem consegue vender suas ações para o público antes da outra.

E Wall Street nunca viu nada parecido.

Dois modelos, duas lógicas

As duas empresas compartilham a mesma tecnologia de base, os mesmos clientes corporativos e os mesmos fornecedores de chips. O que as separa é a origem e o que cada uma promete ao mercado.

A OpenAI nasceu como organização sem fins lucrativos em 2015, converteu-se em estrutura híbrida de lucro limitado e, em outubro de 2025, concluiu sua transformação em Public Benefit Corporation.

A companhia diz gerar US$ 2 bilhões em receita por mês, tem mais de 900 milhões de usuários ativos semanais no ChatGPT e 50 milhões de assinantes pagantes. Em março, fechou uma rodada de US$ 122 bilhões avaliada em US$ 852 bilhões.

O run rate de receita da Anthropic superou US$ 30 bilhões — e fontes com conhecimento das finanças da empresa dizem que o número real está mais próximo de US$ 40 bilhões, segundo o TechCrunch.

Dados divulgados na quinta-feira, 14, apontam que a Anthropic, pela primeira vez, passou o número da OpenAI em clientes corporativos verificados.

Segundo a fintech Ramp, baseada nos dados de clientes, 34,4% das empresas participantes pagam pelos serviços da Anthropic, mais do que por qualquer outro laboratório de IA, enquanto apenas 32,3% pagam pela OpenAI.

Segundo a Bloomberg, a empresa está em conversas para captar pelo menos US$ 30 bilhões a uma avaliação superior a US$ 900 bilhões — o que a colocaria à frente da OpenAI em valor de mercado privado pela primeira vez.

A matemática do impossível

Os números impressionam. A lógica por trás deles, menos.

A OpenAI não projeta atingir a lucratividade antes de 2030 e prevê perdas de US$ 14 bilhões apenas em 2026, segundo o CMC Markets.

Analistas do HSBC estimam que a empresa precisará de mais US$ 207 bilhões em capital até o fim da década, mesmo considerando o crescimento de receita projetado.

Sua queima de caixa anual deve atingir US$ 57 bilhões em 2027, e os US$ 122 bilhões captados em março dão à empresa apenas 18 a 24 meses de runway antes de um próximo evento de capital.

Num IPO próximo a US$ 1 trilhão, a OpenAI seria precificada em cerca de 65 vezes sua receita de 2025 — múltiplo muito superior ao de qualquer grande empresa de tecnologia.

A Meta, por exemplo, foi avaliada em US$ 104 bilhões quando abriu capital em 2012, e a Uber em US$ 82 bilhões em 2019.

A Anthropic enfrenta a mesma equação.

Avaliada em US$ 380 bilhões em fevereiro, a empresa já era negociada a cerca de 12,7 vezes seu run rate de receita. Se a rodada a US$ 900 bilhões se concretizar, esse múltiplo sobe para 28 a 30 vezes — antes de qualquer investidor público ver um balanço auditado.

Quem chega primeiro

A Anthropic contratou o escritório de advocacia Wilson Sonsini para preparação de IPO e manteve conversas preliminares com bancos de investimento, segundo o Forge Global.

Fontes citadas pelo The Information e pelo TradingKey indicam uma abertura de capital possível já em outubro de 2026, com captação esperada superior a US$ 60 bilhões.

Alguns investidores iniciais (especialmente aqueles que entraram em 2024 ou antes) estão deliberadamente pulando a rodada atual para esperar o IPO e se desfazer de suas posições com liquidez pública, segundo o TechCrunch.

A OpenAI move-se em ritmo parecido.

A CFO Sarah Friar disse à CNBC em abril que a OpenAI reservará uma parcela do IPO para investidores individuais, após uma colocação privada ter sido subscrita três vezes além da meta.

Chegar primeiro importa — mas não da forma que os boletins de imprensa sugerem.

O mercado tem apetite limitado para absorver dois IPOs de empresas pré-lucrativas e com valuation trilionário no mesmo semestre.

Quem abre capital primeiro captura a narrativa de empresa fundadora da era da IA. Quem fica em segundo pode ser visto apenas como mais um player de um setor que o mercado já precificou.

O que os investidores públicos não conseguem ver

Ainda falta o documento que realmente importa: o S-1. Sem ele, o que existe são run rates, projeções internas e valuations negociados entre partes que têm interesse direto em inflar o número.

As perguntas que investidores públicos ainda não conseguem responder são cinco: receita auditada, margem bruta após custos de computação, obrigações contratuais, direitos de governança e o volume de ações que insiders e investidores privados venderão quando a liquidez se abrir, segundo análise do Techi.com.

A governança é o ponto mais delicado.

A OpenAI carrega uma carta que diz que sua missão é garantir que a inteligência artificial beneficie toda a humanidade — mandato incomum para uma empresa que pode pedir ao mercado que a avalie perto do topo dos mercados globais de ações.

A Anthropic nasceu de uma disputa filosófica com a OpenAI sobre segurança da IA e mantém essa identidade como ativo de marketing.

A própria Daniela Amodei descreveu a escolha de incorporar a Anthropic como Public Benefit Corporation como uma decisão deliberada, que "levou tempo para ser formulada", em palestra no Stanford Graduate School of Business em maio de 2026.

Quanto isso vale num balanço, ninguém sabe.

O vencedor real

Há um beneficiário garantido nessa corrida, independente de quem abre capital primeiro: a Nvidia.

Os dois candidatos dependem de chips da empresa para treinar e servir seus modelos — e ambos precisarão de quantidades crescentes deles à medida que escalam.

O Stargate, flagship de infraestrutura da OpenAI em Abilene, Texas, já opera com racks Nvidia GB200. Cada dólar captado no IPO da OpenAI ou da Anthropic é, em alguma medida, um dólar que eventualmente chega ao balanço de Jensen Huang.

A corrida pelo primeiro IPO de modelo de linguagem é real, competitiva e financeiramente significativa.

Mas a pergunta que os prospectus ainda não responderam é se depois de captar centenas de bilhões de dólares de investidores privados que já sabiam os riscos, o que sobra para quem chega depois — o investidor de varejo que compra no dia da abertura?

A resposta pode depender menos de quem chega primeiro e mais de se o mercado ainda tem fome quando a fila começar a andar.