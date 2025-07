Apagão do Musk: Starlink tem falha na rede e deixa milhares de usuários sem internet

Dezenas de milhares de usuários da Starlink ficaram sem acesso à internet nesta quinta-feira, 24, após uma falha interna provocar um dos maiores apagões globais já registrados na história da rede de Elon Musk.

A pane atingiu principalmente usuários nos Estados Unidos e na Europa e afetou até 61 mil conexões simultâneas, segundo dados do Downdetector.

O serviço começou a apresentar instabilidade por volta das 15h (horário de Brasília), e só voltou ao normal após duas horas e meia. A própria Starlink confirmou a falha em sua conta na rede X (antigo Twitter), informando que “estamos implementando ativamente uma solução”.

Starlink is currently in a network outage and we are actively implementing a solution. We appreciate your patience, we'll share an update once this issue is resolved.

— Starlink (@Starlink) July 24, 2025