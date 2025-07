O plano da SpaceX, de Musk, para transformar o espaço em fábrica de remédios e alimentos

Conhecido internamente como Starfall, o projeto visa a fabricação dos produtos em cápsulas não tripuladas lançadas e recuperadas com a ajuda da Starship. As fontes apontaram que o foguete da SpaceX levaria pequenas cápsulas com produtos específicos para órbita, onde permaneceriam por algum tempo.

Após essa fase, as cápsulas retornariam à Terra para serem recuperadas. O programa quer explorar a microgravidade e os altos níveis de radiação do espaço, que podem criar condições ideais para a fabricação de itens que são mais difíceis de produzir em ambientes terrestres.

Fontes próximas ao projeto afirmam que a SpaceX, com sua capacidade de reduzir os custos de lançamento, poderia se tornar um líder importante no setor de pesquisa e desenvolvimento de produtos espaciais. O Starfall ainda está em desenvolvimento inicial, com planos de se tornar operacional até o final da década. A empresa já iniciou discussões com possíveis clientes para esse serviço.

O trabalho no programa Starfall está sendo coordenado por uma equipe liderada por Chris Trautner, diretor sênior de engenharia de veículos da SpaceX, que anteriormente foi responsável pelo desenvolvimento dos foguetes Falcon. Para apoiar o projeto, a SpaceX se beneficia de sua experiência no lançamento de cápsulas para outras empresas, como a Varda Space Industries, que já realizou lançamentos de cápsulas com o auxílio de foguetes da SpaceX, aponta a Bloomberg.