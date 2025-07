Para Elon Musk, Tesla pode demiti-lo se ele 'ficar louco'

Elon Musk, CEO da Tesla (TSLA), afirmou que pode ser demitido caso suas ações e decisões prejudicassem ainda mais a empresa. Em uma declaração durante a call de resultados do segundo trimestre, Musk afirmou que não quer "descobrir que tem tão pouco controle que pode ser facilmente destituído", referindo-se à sua participação de 13% na Tesla. "Eu acho que o meu controle sobre a Tesla deveria ser suficiente para garantir que a empresa siga por um bom caminho, mas não tanto controle a ponto de eu não poder ser removido caso eu fique louco", disse ele.

A Tesla enfrenta uma queda nas vendas globais e uma dificuldade em manter o crescimento projetado, não conseguindo aproveitar o aumento do interesse por veículos elétricos. No segundo trimestre deste ano, a empresa teve seu pior resultado em uma década. A companhia, que foi vista como líder do setor automotivo inovador, agora está enfrentando um mercado mais competitivo e com margens de lucro pressionadas. Após o anúncio dos resultados, as ações da Tesla caíram quase 9%, refletindo a crescente inquietação dos investidores em relação à gestão de Musk.

Apesar do desempenho financeiro abaixo do esperado, Musk manteve uma postura confiante, mas reconheceu sua vulnerabilidade devido à sua participação limitada na Tesla. Musk sabe que, com sua 13% de participação na empresa, está vulnerável a acionistas ativistas e que, caso a liderança continue a ser prejudicial, sua posição pode estar em risco.

Além dos desafios financeiros, Musk tem se envolvido em outras questões que desviam sua atenção da Tesla. Seu envolvimento com política, incluindo a proposta de criar um novo partido político nos Estados Unidos, e outras declarações controversas têm gerado desconforto tanto entre investidores quanto membros do conselho da empresa. Esses fatores contribuem para uma imagem de liderança fragmentada, o que afeta a percepção da direção da Tesla no mercado.

Apesar disso, os investidores ainda têm apoiado Musk, mas esse apoio começa a ser questionado diante dos resultados financeiros desanimadores. O que antes parecia ser um caminho sólido para a Tesla agora está sendo colocado à prova, com a queda nas vendas e a crescente inquietação dos acionistas.

A estrutura de governança da Tesla dificulta uma possível destituição de Musk. Para que ele fosse removido, seria necessário o apoio de dois terços dos acionistas, o que torna a tarefa mais complexa, mesmo diante de uma queda no desempenho financeiro da empresa. Mas Musk já sugeriu que a questão sobre o seu controle da empresa pode ser debatida na reunião anual de acionistas, marcada para novembro, o que poderia gerar novas tensões dentro da Tesla.

O futuro da Tesla

A estratégia de Musk para a Tesla inclui grandes apostas em robôs humanoides e no desenvolvimento de um serviço de robô-táxi, ambos projetos que ainda estão longe de gerar qualquer impacto financeiro significativo para a empresa. Musk admite que esses projetos de longo prazo podem levar anos até começarem a render frutos, e a falta de resultados imediatos pode ser um fator que pesa nas decisões dos investidores.

"Provavelmente teremos alguns trimestres difíceis", Musk comentou durante a call, admitindo que a Tesla pode enfrentar um futuro desafiador. Agora, os investidores precisam decidir se continuarão a apostar na visão de Musk ou se buscarão novas alternativas para a liderança da empresa, que, por enquanto, ainda mantém um valor de mercado acima de US$ 1 trilhão.