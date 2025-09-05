Ameaçada? Anthropic pagará US$ 1,5 bilhão para encerrar processo de direitos autorais

A Anthropic concordou em pagar US$ 1,5 bilhão para encerrar um processo de direitos autorais movido por autores cujos livros foram baixados ilegalmente para treinar modelos de inteligência artificial da startup. O acordo é considerado um dos maiores envolvendo IA e propriedade intelectual, segundo a Bloomberg.

O pedido de aprovação preliminar do acordo foi protocolado no tribunal federal de São Francisco, nos Estados Unidos, com audiência marcada para a próxima segunda-feira, 8. O caso estava programado para julgamento em dezembro, gerando atenção no setor de IA.

O processo foi movido como uma ação coletiva em nome de autores de cerca de 7 milhões de livros. Eles alegaram que suas obras protegidas foram usadas sem autorização. Embora ainda não haja confirmação das acusações, o potencial de indenização poderia ter colocado a Anthropic em risco de até US$ 1 trilhão, de acordo com documentos judiciais.

Um porta-voz da Anthropic disse ao jornal que a empresa continua a desenvolver sistemas de IA seguros para ampliar as capacidades de pessoas e organizações.

Impacto no setor de IA

A Anthropic enfrenta ainda processos relacionados a conteúdos de produtoras musicais e do Reddit, que alegam uso indevido de letras e postagens para treinar o modelo de linguagem Claude. Diferentemente da OpenAI, que fechou acordos de licenciamento com grandes editoras, a Anthropic não divulgou acordos de licenciamento até o momento.

Com a receita operacional recente de US$ 5 bilhões, investimentos de US$ 13 bilhões e avaliada em US$ 183 bilhões, a startup de IA ainda não é lucrativa devido aos altos custos de desenvolvimento de IA.