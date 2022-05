Amazon Prime: assinatura fica mais cara nesta sexta-feira

O Amazon Prime já não custa mais R$ 9,90. A partir desta sexta-feira, 20, o plano que incluiu entrega rápida grátis e serviços de streaming, e que se mantinha desde de setembro de 2019, quando lançado no Brasil, passou para R$ 14,90, enquanto o plano anual de R$ 89 subiu para R$ 119.

Já para as pessoas que possuem o benefício, os novos valores começarão a valer a partir de 24 de junho, com a data da próxima renovação da assinatura, seja mensal ou anual.

Segundo comunicado da Amazon, a mudança foi necessária após uma série de investimentos da empresa com o programa de benefícios, como a expansão do frete rápido e grátis no Brasil e a produção de mais conteúdos originais no Prime Video — a nova série no universo de Senhor dos Anéis, por exemplo, já é a produção mais cara da história da TV.

LEIA MAIS:

Tiago Leifert muda de carreira e é contratado por gigante do streaming

Conheça os 100 melhores restaurantes do Brasil no ranking da EXAME Casual

"Pobre de novo", diz CEO da Binance sobre perda de US$ 1,6 bilhão em LUNA