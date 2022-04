Tiago Leifert muda de carreira e é contratado por gigante do streaming

Após deixar a Rede Globo, emissora em que atuou por 16 anos, Tiago Leifert anunciou nesta segunda-feira (18) que está de casa nova. O apresentador, que recentemente anunciou a criação de um canal no YouTube para falar sobre futebol, foi contratado pelo Amazon Prime para narrar os jogos da Copa Brasil.

Em sua conta no Instagram, Leifert anunicou que serão 15 partidas narradas pelo apresentador, que começam a partir desta quarta-feira, às 19h30, com o jogo entre Juventude-RS e São Paulo. Além disso, ele também pediu para seus seguidores sugestões de possíveis comentaristas para acopanhá-lo nas transmissões.

"Com muito orgulho e alegria venho aqui confirmar que vou narrar 15 jogos da Copa do Brasil no Amazon Prime Video, jogos exclusivos, começando nesta quarta-feira, com Juventude-RS x São Paulo. Que demais!", afirmou.

"Faço uma pergunta para vocês, preciso de um comentarista que pode ser o comentarista da Copa do Brasil lá comigo no Prime Video. Caio Ribeiro está contratado pela Globo, não dá. Vou colocar uma caixinha de perguntas, mandem sugestões", acrescentou.

A novidade contou com a participação de Iran Ferreira, o "Luva de Pedreiro", que desafiou o apresentador a narrar os jogos da Copa do Brasil. Recentemente, Iran também foi contratado pelo Amazon Prime para ser o novo garoto-propaganda de esportes da plataforma de streaming.

Este é o quarto projeto em que o jornalista embarca desde a saída da Globo, anunciada no dia 9 de setembro de 2021. No mês passado ele já havia anunciado seu canal no YouTube, chamado "3 na Área", que conta com a participação dos comentaristas Rica Perrone e Eduardo Semblano. Também neste ano, Leifert passou a comentar jogos do Campeonato Paulista transmitidos no Youtube. Em outubro do ano passado, o apresentador anunciou uma newsletter gratuita sobre games e tecnologia.

Saída da TV Globo

Com 41 anos, Tiago Leifert começou na TV Globo em 2004 como apresentador e editor na Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo. Jornalista esportivo, ele chegou ao SportTV, em 2006, como repórter e logo virou editor-chefe e apresentador do Globo Esporte, e foi o responsável pela mudança no formato do jornal. Ele também cobriu uma Olimpíada e 3 Copas do Mundo.

Em 2012, começou sua trajetória no entretenimento ao apresentar o The Voice Brasil. Em 2015, assumiu um novo projeto na emissora, desta vez, o matinal É de Casa e deixou de vez o comando do Globo Esporte. Em 2016, começou a apresentar o Zero 1, programa focado em games e no universo geek. E, em 2017, assumiu o Big Brother Brasil.

De acordo com as informações divulgadas pela Rede Globo na época, o pedido veio de uma vontade do próprio apresentador, que decidiu não renovar o contrato com a empresa, mas deixa as portas abertas para futuras parcerias. “A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora!", disse.

