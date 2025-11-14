Amazon Leo: novo nome do projeto de satélites da Amazon marca avanço na disputa com a Starlink

Repórter
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 08h44.
Última atualização em 14 de novembro de 2025 às 08h46.
A Amazon rebatizou seu ambicioso programa de banda larga via satélite. O Project Kuiper passa a se chamar Amazon Leo, referência à sigla LEO (low Earth orbit, órbita terrestre baixa), onde opera a constelação que deverá rivalizar com a Starlink, de Elon Musk. A mudança marca uma fase mais madura do projeto, que começou há sete anos e agora inicia a transição para serviço comercial.Rede global de IA já esbarra em esgotamento de cabos submarinos, diz executivo da Nokia
No Brasil, a empresa mantém parceria com a Sky e realizou testes entre junho e setembro em Cosmópolis (SP) e Glória de Dourados (MS).
Os pilotos avaliaram estabilidade de conexão e throughput em regiões com infraestrutura limitada, antecipando o tipo de operação que a Amazon pretende habilitar: acesso de alta velocidade para usuários domésticos, empresas e órgãos públicos em áreas remotas.
O programa avançou silenciosamente ao longo dos últimos anos, cumprindo etapas de licenciamento, fechando contratos de lançamento e concluindo missões de protótipo. O primeiro lote de satélites em versão final foi colocado em órbita no início de 2025. Hoje, a constelação do Amazon Leo já soma mais de 150 satélites, parte de um plano que prevê milhares de unidades para garantir cobertura global.
A Amazon também desenvolveu seus próprios terminais de usuário, incluindo uma antena phased-array — tecnologia que direciona feixes de rádio eletronicamente — capaz de operar em velocidades Gigabit. A companhia afirma que o Amazon Leo está entre as maiores linhas de produção de satélites do mundo, fabricando módulos em escala industrial para reduzir custos e acelerar a implantação da rede.
O serviço já tem acordos fechados com clientes corporativos e operadores de telecomunicações, como JetBlue, L3Harris, DirecTV na América Latina, Sky no Brasil e a NBN Co., responsável pela rede nacional de banda larga da Austrália.