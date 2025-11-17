De volta ao jogo: Bezos vira CEO de startup de IA com US$ 6,2 bi no caixa

Um dos homens mais ricos do mundo, o bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, está investindo tempo e dinheiro em uma nova startup de inteligência artificial chamada Project Prometheus. Com o cargo de co-CEO na nova iniciativa, Bezos volta a uma função operacional pela primeira vez desde que deixou o comando da Amazon, em 2021.

Ainda em estágio inicial e pouco conhecida, a empresa foi criada com o objetivo de aplicar IA em setores físicos e industriais, como aeroespacial, automotivo e computação. A proposta está alinhada ao interesse de Bezos por projetos de engenharia e espaço, refletido em sua atuação na Blue Origin, concorrente da SpaceX, de Elon Musk.

A Project Prometheus nasce com US$ 6,2 bilhões em financiamento, parte do próprio Bezos, em um dos maiores aportes iniciais já registrados no setor, segundo o New York Times.

Junto com Bezos, o outro cofundador e co-CEO da Prometheus é Vik Bajaj, físico e químico com passagens pelo Google X, que é a unidade da big tech é voltada a projetos de alto risco. Dela, surgiu, por exempo, a Waymo, empresa de robotáxis da Alphabet. Bajaj também fundou a Verily, braço de ciências biológicas da Alphabet. Mais recentemente, liderou a Foresite Labs, incubadora de empresas com base em IA e ciência de dados.

De acordo com o New York Times, a startup já contratou cerca de 100 profissionais, muitos deles vindos de empresas como OpenAI, Google DeepMind e Meta. Sua abordagem mira superar os chatbots de IA tradicionais, como o ChatGPT, com modelos capazes de aprender com dados físicos do mundo real.

IA além dos textos

Iniciativas como a Prometheus fazem parte de uma nova onda no setor de IA, com foco na aplicação em tarefas físicas e seu uso para acelerar descobertas científicas. Também recebem atenção a Periodic Labs, que levantou US$ 300 milhões, a Reflection AI, avaliada em US$ 8 bilhões, e a Thinking Machines Lab, criada por ex-funcionários da OpenAI e que captou US$ 2 bilhões em junho, na maior rodada seed registrada até aquele momento.

Apesar da concorrência, o capital disponível da Prometheus dá ao projeto de Bezos uma vantagem financeira significativa. A sede da nova empresa ainda não foi revelada.