'Chuva de cupons' e IA: o segredo da Amazon para lucrar na Black Friday

A Black Friday deixou de ser apenas um sexta-feira de descontos e transformou novembro inteiro no mês de promoções agressivas. A Amazon Brasil sacou isso há bastante tempo e para tomar a dianteira nessa competição, preparou para este ano grandes descontos e vantagens aos consumidores.

A companhia traz dezenas de milhares de promoções em mais de 50 categorias, além de R$ 50 milhões em cupons até o fim da temporada. As ofertas começaram no dia 3 de novembro e vão até o final do mês.

Simultaneamente, está acontecendo o “Esquenta Black Friday da Amazon”, com promoções disponíveis para todos os clientes até 20 de novembro, quando começa oficialmente a Black Friday da Amazon.

A varejista iniciou as preparações para a temporada especial com seis meses de antecedência, mas grande parte do trabalho ocorreu após o Prime Day, em julho. De acordo com Monique Cavaletti, líder das Categorias de Papelaria e Escritório na Amazon Brasil, o planejamento envolve toda a cadeia de produção e vendas, mas o desafio é equilibrar as expectativas dos sellers com as preferências dos consumidores.

"Construímos nossas estratégias por meio de dados internos, de mercado e pelas buscas na internet para entender o que o público deseja. Dessa maneira, podemos desenhar a operação de acordo com as necessidades de nossos sellers e dar destaque às categorias de produtos mais procuradas pelos consumidores, com foco no produto certo e no preço certo", detalha a executiva, em entrevista à EXAME.

Por outro lado, Monica Faria, responsável pelas categorias de Beleza e Cuidados Pessoais dentro do marketplace, aponta que não basta um plano de ação ancorado em dados sem uma atenção redobrada à gestão das unidades de produtos disponíveis. Atualmente, a Amazon conta com 16 centros de distribuição (CDs) e mais de 250 polos logísticos.

"Nossa maior preocupação é ter sempre a seleção de produtos buscados e trazer ofertas que incentivem o consumo de ocasião. Por isso, nos baseamos muito em data-driven e estamos bem alinhados com o time de abastecimento para mover as unidades em todos os centros de distribuição".

Nesse período, a Amazon também estreita as relações com os sellers, especialmente as pequenas e médias empresas (PMEs) para, juntos, elaborar as melhores ofertas e garantir que todos tenham oportunidades de bom desempenho em vendas.

"Temos milhares de sellers ativos dentro da loja e fazemos recomendações para poderem programar suas próprias promoções para Black. Isso funciona para todos, incluindo o pequeno e médio empreendedor, que está no interior, tem estoque menor e depende dos Correios para enviar produtos aos clientes. Além dos grandes sellers, com maior gerenciamento de contas. A proposta é trabalhar no marketplace uma quantidade cada vez maior de itens para contemplar a movimentação do varejo", ressalta Leandro Salles, líder de Serviços para Vendedores Parceiros na Amazon.

Qual categoria de produtos é a mais buscada?

Entre as categorias mais procuradas durante o "Esquenta Black Friday da Amazon” estão Saúde e Bem-estar, Cozinha, Produtos de Limpeza, Casa e Livros, com ofertas especiais de marcas renomadas como Samsung, Apple, Lenovo, PlayStation, Lego e Puma.

Por outro lado, categoria de eletrônicos permanece a queridinha dos compradores na data oficial. "Faz anos que a Amazon se tornou a campeã em vendas de eletrônicos e esses produtos ganham força na Black Friday, principalmente celulares, TVs e games. Não apenas aqui, mas no mercado em geral. Diante dessa demanda, estamos muito bem preparados em quantidade de estoque e ofertas", ressalta Monique Cavaletti. "No entanto, essa venda não se mantém alta o mês inteiro, normalmente os consumidores aguardam até a semana da Black Friday, quando ocorre o pico de vendas".

Segundo a líder das categorias de beleza e cuidados pessoais, a Black Friday tem registrado crescimento em vendas de perfumes, itens de higiene, fraldas e outros itens comprados em abundância para uso no cotidiano. A varejista se prepara para atender à demanda, acompanhando os estoques e aplicando as melhores ofertas na plataforma.

"Dentro do universo dos consumíveis, existem categorias que se fortalecem no mês da Black, como fragrâncias e fraldas para abastecimento em casa. Outras categorias são bastante vendidas, como sabão líquido para lavar roupa e sabonetes de banho, porque os consumidores querem aproveitar o momento para fazer estoque, explica Monica Faria.

No marketplace, brinquedos e vestuários também são bastante desejados durante o Black Friday, em razão do Natal. Por outro lado, Laura Kauffman, líder da Categoria de Eletrodomésticos Amazon, que os produtos de linha branca, como geladeiras, micro-ondas e air fryer — que virou febre entre muitos brasileiros —, tiveram crescimento nas buscas, permitindo adaptação das estratégias de vendas.

"Essa atenção ajuda a fomentar as categorias que não lideram em performance. Entendemos o que os clientes querem de diferente nesse ano, ajustamos as ofertas e damos oportunidades para novas categorias. Observamos os clientes que sempre voltam ao site e no que estão interessados. Destacamos produtos diferentes, levando em conta dias de mais trafego e oportunidades para fazer melhores ofertas e promoções mais agressivas", explica.

Outras cartas na manga

Para ajudar na fidelização de clientes, a Amazon está investindo cada vez mais na personalização da jornada dos usuários dentro da plataforma, por meio da Inteligência Artificial. A tecnologia entra em ação para que cada usuário tenha uma homepage única no site. A IA também permite identificar e otimizar as buscas mais recorrentes, fornecendo resultados e sugestões de compra mais precisas e relevantes.

"Queremos garantir que o cliente tenha uma boa experiência dentro do site e fácil acesso às promoções, cupons e descontos que oferecemos, de acordo com as buscas e preferências dele", resume Julia Pestana, líder da Homepage da Amazon.

Mas, ela reforça que os consumidores estão cada vez mais interessados em maneiras flexíveis para realizar compras. E a tática da empresa para Black Friday é a oferta de cupons. "Notamos que as pessoas estão considerando usar os cupons e aplicar descontos diretos em produtos específicos. O cupom traz flexibilidade ao cliente e ele se sente mais confortável. Por isso, temos trabalhando cada vez mais com esse formato, inclusive na estratégia 'chuva de cupons' no site durante a companha de '11.11'".

Já Mariana Roth, líder da Amazon Prime no Brasil, adianta que neste ano a varejista online está entrando no mês da Black Friday com mais de R$ 50 milhões em cupons para conquistar a preferência dos consumidores.

"É a nossa maior aposta até hoje. Na Black, a maior dos cupons são feitas aos clientes que estão comprando pelo aplicativo, porque é mais conveniente para eles usar esse recurso na palma da mão. Vários cupons são exclusivos para clientes Prime, com frete grátis".

Promoções e ofertas especiais para Black Friday

A Amazon Brasil preparou diversas promoções e descontos exclusivos para seus clientes. A partir desta quinta-feira, 13, os consumidores poderão assinar o HBO Max pelo Prime Video com 70% de desconto por seis meses.

Haverá também descontos de até 40% na loja de Compras Internacionais, com foco nas categorias Natal, Casa e Cozinha.

Uma das novidades será a seção “Achadinhos”, que oferece produtos a partir de R$ 5 em áreas populares como beleza, moda, utilidades domésticas e brinquedos.

Membros Prime terão acesso ao benefício de entregas gratuitas no mesmo dia para itens elegíveis a partir de R$ 19 em sete cidades do Brasil e suas regiões adjacentes – São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e Recife. Para produtos não elegíveis, os membros ainda contarão com frete grátis e rápido. Já os outros clientes terão acesso à entrega no mesmo dia com um valor de frete competitivo.