Amazon apresenta antena de Wi-Fi para aviões

A Amazon revelou uma antena de internet via satélite projetada especificamente para uso em aeronaves comerciais. O equipamento, batizado de Leo Aviation Antenna, foi apresentado durante a Aircraft Interiors Expo 2026, em Hamburgo, na Alemanha. O dispositivo tem perfil baixo e utiliza tecnologia de matriz de fase eletricamente guiada, sem partes móveis, e foi desenvolvido a partir da linha de antenas Leo Ultra, destinada ao setor corporativo.

A empresa afirma que o hardware suporta simultaneamente até 1 Gbps de download e 400 Mbps de upload por aeronave. Essa capacidade é dividida entre todos os passageiros e tripulantes presentes nas aeronaves. A Amazon destaca ainda que a instalação pode ser concluída em um único dia, o que representa uma vantagem operacional significativa em relação ao concorrente direto: a Starlink, da SpaceX, cujo terminal para aviões exige entre dez e quatorze dias de parada para instalação.

Amazon quer apertar o passo para alcançar Starlink

As companhias de aviação Delta Air Lines e JetBlue já fecharam acordo comercial para utilizar a tecnologia da Amazon. A Delta equipa 500 aeronaves a partir de 2028, com Wi-Fi gratuito para membros do programa de fidelidade SkyMiles. A JetBlue começa as instalações em 2027. A escolha da Delta pela Amazon em vez da Starlink foi influenciada, em parte, pela relação já estabelecida com a Amazon Web Services, plataforma de nuvem que sustenta boa parte dos sistemas internos da companhia aérea.

De acordo com o The Wall Street Journal, o executivo-chefe Ed Bastian comentou que o satélite Leo oferece qualidade de serviço tão boa quanto ou melhor do que a empresa de Elon Musk. As operações da Starlink, entretanto, são mais volumosas: enquanto as equipes de Musk já operam mais de 10 mil satélites em órbita, a Amazon lida simultaneamente com 200, mas planeja lançar milhares nos próximos anos. Andy Jassy, CEO da empresa, chegou a opinar que o Leo é um dos investimentos mais importantes da multinacional a longo prazo.