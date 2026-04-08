Aviões da Delta receberão internet de satélite da Amazon a partir de 2028

A Amazon fechou um acordo para oferecer conectividade de internet por Wi-Fi em aeronaves da Delta. A parceria garante que o satélite Leo, da Amazon, disponibilzará a tecnologia para 500 aviões a partir de 2028, superando a velocidade da internet utilizada atualmente nas viagens da companhia aérea dos Estados Unidos.

Antes de fechar com a gigante do varejo, a Delta analisou os serviços da Starlink, que já atende companhias do ramo como United Airlines, Southwest Airlines e Alaska Air Group. De acordo com o The Wall Street Journal, porém, o executivo-chefe Ed Bastian comentou que o satélite Leo oferece qualidade de serviço tão boa quanto ou melhor do que a empresa de Elon Musk. As operações da Starlink, entretanto, são mais volumosas: enquanto as equipes de Musk já operam mais de 10 mil satélites em órbita, a Amazon lida simultaneamente com 200, mas planeja lançar milhares nos próximos anos.

Outra razão para o acordo com a Amazon está relacionada com o acesso ao serviço de computação em nuvem Amazon Web Services para desenvolver projetos personalizados de entretenimento aos passageiros. “Para se manter líder, é preciso continuar acompanhando a evolução da tecnologia. Temos pensado no que vem a seguir”, disse Bastian em entrevista ao WSJ. A expectativa é que a nova tecnologia de internet seja "de 3 a 5 vezes mais rápida" do que a oferecida hoje nos aviões.

Mesmo com dominância da Starlink, Amazon está "confiante"

Apesar de ter menos experiência do que a Starlink no setor, a empresa está "confiante" de que é capaz de oferecer a tecnologia requisitada pela Delta. Andy Jasse, CEO da Amazon, comentou em entrevista ao WSJ que a companhia enxerga o acordo como um "investimento de longo prazo muito importante".

Ainda que Bastian tenha confirmado que aeronaves do tipo Boeing 737 MAX-1O estão na fila para receber a nova conectividade de Wi-Fi, não foram especificados todos os aviões selecionados pela Delta para o acordo. Quando a novidade for implementada a partir de setembro deste ano, ela substituirá os serviços gratuitos de internet e streaming oferecidos à companhia aérea pelas empresas Viasat e Hughes Network Systems em determinados aviões.

Antes de fechar com a Delta, a Amazon iniciou sua presença no setor de internet em aviões com um acordo de serviços para a JetBlue Airways, assinado em setembro de 2025. O contrato também garante que passageiros da companhia aérea americana conseguirão conectividade a partir do Leo a partir de 2027; na época, a empresa disse que planejava investir mais de US$ 10 bilhões nos serviços da Amazon.