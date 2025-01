Alibaba diz que sua nova versão de modelo de IA supera DeepSeek e GPT-4

O grupo chinês Alibaba anunciou nesta quarta-feira, 29, uma nova versão do seu modelo de inteligência artificial Qwen 2.5. Segundo a companhia, em testes, o desempenho da ferramenta foi superior a modelos das americanas OpenAI e Meta, assim como da rival chinesa DeepSeek.

"O Qwen 2.5-Max supera quase todos os modelos GPT-4, DeepSeek-V3 e Llama-3.1-405B", informou o Alibaba em um anúncio publicado em sua conta oficial no aplicativo WeChat.

A data incomum do anúncio, em pleno feriado chinês do Ano Novo Lunar, indica que a ascensão da startup DeepSeek nas últimas semanas também pressionou a gigante de tecnologia chinesa.

O último modelo da DeepSeek impressionou especialistas do mundo todo por ter um desempenho satisfatório, capaz de competir com os rivais americanos, sem a necessidade de usar os processadores mais avançados da Nvidia. Com isso, a startup consegue oferecer preços bem mais baixos que as concorrentes.

O sucesso da chinesa repercutiu no mercado americano de tecnologia. Na última segunda-feira, 27, as ações da fabricante de chips americana Nvidia (NVDA) terminaram o dia com uma queda de quase 17%. A empresa de semicondutores perdeu cerca de US$ 600 bilhões em valor de mercado — a maior queda já registrada em um único dia por uma empresa nos Estados Unidos.

Disputa no mercado chinês

Fundada em 2023, a startup DeepSeek está promovendo uma verdadeira disputa no mercado de tecnologia chinês.

Dois dias após seu último lançamento — o modelo de inteligência artificial DeepSeek-R1 — a ByteDance, empresa dona do TikTok, lançou uma atualização na sua ferramenta própria de IA. No anúncio, a companhia afirmou que superou o modelo o1 da OpenAI em um teste que mede como os modelos de inteligência artificial compreendem e respondem a instruções complexas.

Em maio do ano passado, o lançamento anterior da DeepSeek, o modelo V2, desencadeou uma guerra de preços no mercado chinês. Na época, a unidade de nuvem do Alibaba anunciou cortes de até 97% nos preços de uma série de modelos de IA. Outras gigantes chinesas, como Baidu e Tencent, também seguiram a estratégia de redução de preços.

Para além da disputa no mercado consumidor, as gigantes chinesas estão investindo pesado no segmento de computação em nuvem para atrair os melhores desenvolvedores de IA da China, segundo informações da Reuters.