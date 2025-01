Nvidia cai mais de 11% impactada por novo modelo de IA da chinesa DeepSeek

O sucesso do novo modelo de inteligência artificial R1, da chinesa DeepSeek, lançado na semana passada, derrubou o preço das ações da fabricante de chips Nvidia (NVDA) nesta segunda-feira, 27, e deve desestabilizar a dominância da americana OpenAI.

Em negociações antes da abertura do mercado americano, as ações da Nvidia caíram 11,76%. Já os papéis da fabricante europeia ASML, que produz as máquinas necessárias para produção de chips avançados, tiveram queda de 10%.

Os efeitos se estenderam para todo o segmento de tecnologia, com Microsoft e Meta registrando perdas de 6% e 5%, respectivamente. Os futuros da Nasdaq recuaram 4,2% e os do índice S&P 500 caíram 2,4%.

Mesma eficiência, menor preço

O grande feito da DeepSeek foi ter conseguido construir um modelo de IA capaz de competir com o rival americano sem a necessidade de usar os processadores mais avançados da Nvidia. Com isso, a empresa conseguiu resultados bastante satisfatórios por um custo muito menor.

Quando os Estados Unidos proibiram a Nvidia de exportar seus chips mais poderosos — os H100 — para a China, as empresas locais precisaram desenvolver soluções criativas com os chips disponíveis, os H800 da Nvidia. Assim, a DeepSeek adquiriu expertise de como trabalhar com tecnologias mais baratas.

A companhia disse que treinou um de seus modelos mais recentes por US$ 5,6 milhões em cerca de dois meses. A americana Anthropic, em comparação, reportou ter investido um valor entre entre US$ 100 milhões e US$ 1 bilhão para treinar seus modelos de IA.

Analistas acreditam que empresas interessadas em gastar menos com fornecedores de tecnologia podem se interessar pelos serviços da concorrente chinesa.

Ao Wall Street Journal, o empreendedor Anthony Poo, fundador de uma startup que usa IA para prever retornos de investimentos financeiros, disse que decidiu trocar o modelo da OpenAI pelo da DeepSeek não querer pagar por capacidades tecnológicas que não usa.

O sucesso do DeepSeek também pode estimular que mais empresas desenvolvam modelos de IA sem usar os chips mais avançados da Nvidia, o que impactaria diretamente o crescimento de receita e, consequentemente, o preço das ações da fabricante.

No Fórum Econômico Mundial, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse que estava impressionado com o modelo da DeepSeek e que "devemos levar os desenvolvimentos da China muito a sério."

Mercado futuro e balanços

O mercado futuro dos EUA operavam em queda nesta segunda, 27, com os investidores esperando fortes lucros durante a semana. Na Dow Jones, esses papéis contraíram 0,41%, no S&P 500 0,98% e na Nasdaq 100 1,96%.

Esse movimento é causado pelas divulgações dos resultados trimestrais nos próximos dias, em especial 4 das "7 magníficas". Meta, Microsoft e Tesla devem divulgar seus números na quarta, 29, enquanto a divulgação da Apple acontece na quinta, 30.