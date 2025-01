Sucesso da DeepSeek afeta ações de empresas do setor de energia

O anúncio recente do novo modelo de inteligência artificial da startup chinesa DeepSeek promoveu uma reviravolta no mercado de tecnologia global. Sua ferramenta eficiente e barata derrubou o preço dos papéis de várias empresas americanas do setor, como a fabricante de semicondutores Nvidia, mas também provocou movimentações em um setor adjacente: o de energia elétrica.

No último ano, o preço das ações de empresas do setor de energia saltou devido ao entusiasmo com o desenvolvimento da inteligência artificial. A tese era a de que o crescente uso dessas ferramentas iria demandar a construção de data centers gigantescos, os quais precisariam de tanta eletricidade quanto cidades inteiras.

A hipótese foi posta a prova quando a DeepSeek anunciou ter desenvolvido um modelo de IA que consegue rivalizar com os concorrentes americanos usando apenas uma fração da quantidade de eletricidade necessária.

Após o anúncio, as ações de produtores de urânio e de operadoras de oleodutos de gás natural caíram, assim como as de empresas que fornecem sistemas de resfriamento de data centers.

“A queda no preço das ações demonstra que muitas empresas de infraestrutura energética se deixaram levar pelo momento que a IA viveu no ano passado”, disse Talon Custer, analista da Bloomberg Intelligence, em entrevista à Bloomberg.

O novo modelo da DeepSeek chegou ao mercado menos de uma semana depois que o presidente americano Donald Trump anunciou o projeto Stargate, em parceria com Oracle, OpenAi e SoftBank, para investir US$ 500 bilhões em infraestrutura de IA nos EUA.

Queda nas ações

As operadoras de oleodutos dos EUA apostaram que os novos data centers necessários para as ferramentas de inteligência artificial iriam aumentar a demanda por gás natural no país. A empresa de infraestrutura energética Kinder Morgan, que havia citado o crescimento dos data centers como justificativa para suas recentes previsões otimistas de crescimento, teve queda de 9% no valor de suas ações na última segunda-feira.

Já a LandBridge Co registrou perdas de 17% no preço dos seus papéis. A empresa, que possui grandes extensões de terras em uma das maiores bacias de petróleo dos Estados Unidos, disse em novembro do ano passado que queria investir na construção de centrais elétricas movidas a gás natural e data centers em suas terras.

O segmento de energia nuclear, um dos mais beneficiados pela expectativa do boom dos data centers para inteligência artificial, também foi afetado pelo sucesso do novo modelo da DeepSeek. Na última segunda-feira, a maior operadora de usinas nucleares dos EUA, a Constellation Energy Corp, perdeu um quinto de seu valor de mercado.