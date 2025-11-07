Galaxy Watch e Apple Watch na Black Friday 2025: quais preços esperar?

Com o início de novembro, mês da Black Friday, aumenta a procura por boas opções de acessórios para complementar o smartphone, como fones de ouvido e relógios inteligentes.

Entre os smartwatches, dispositivos da Samsung e da Apple seguem como alternativas buscadas nesse período. No entanto, os preços das versões mais recentes podem ser elevados. Por isso, é recomendável acompanhar os valores desde já para avaliar se uma promoção realmente compensa.

Samsung Galaxy Watch

Durante a Black Friday, a expectativa é de que a Samsung ofereça descontos mais agressivos em seus smartwatches, especialmente nas versões com Bluetooh e em modelos de gerações anteriores.

Em 7 de novembro, por exemplo, o Galaxy Watch 7 (44mm e Bluetooth) podia ser encontrado por R$ 1.259 via Pix – um desconto de 37% em relação aos R$ 2.000 cobrados na loja oficial no Mercado Livre.

Na mesma data, o desconto na versão Watch 8 (também 44mm e Bluetooth) era de 10% no Pix, saindo de R$ 3.199 por R$ 2.879.

Já o modelo mais avançado da marca, o Galaxy Watch Ultra 2025, apresentava desconto de apenas 5%, com preço de R$ 3.376. Durante a Black Friday, espera-se que esse modelo possa ser encontrado entre R$ 2.500 e R$ 2.700.

Apple Watch

A Apple não costuma oferecer grandes descontos em suas lojas oficiais, especialmente em produtos recém-lançados como os smartwatches Ultra 3, SE 3 e Series 11, No entanto, marketplaces e varejistas podem ter ofertas mais atrativas.

Para quem busca economizar, a atenção na Black Friday deve estar voltada aos modelos de entrada no ecossistema, já que o Apple Watch Ultra 3 parte de R$ 10.499 e, mesmo com promoções, dificilmente ficará abaixo dos R$ 9.500.

No entanto, o Apple Watch Ultra 2 podia ser encontrado, em 7 de novembro, por valores entre R$ 5.000 e R$ 5.500 — uma redução relevante em relação aos preços de até R$ 9.000 em outros canais.

Seguindo a mesma lógica, pode ser o momento para adquirir gerações anteriores por um preço mais acessível. Enquanto o Series 11 custa a partir de R$ 5.499, o Series 10 já aparece por cerca de R$ 3.500.

No caso do SE, o modelo lançado neste ano começa em R$ 3.299, mas a versão anterior já é encontrada por R$ 1.889 via Pix na Amazon — também segundo levantamento de 7 de novembro.

Dicas para comprar com desconto real

Acompanhe os preços desde já : monitorar os valores atuais ajuda a identificar se a promoção é realmente vantajosa;

: monitorar os valores atuais ajuda a identificar se a promoção é realmente vantajosa; Prefira pagamento via Pix e uso de cupons: as melhores oportunidades costumam estar atreladas a essas condições.

Por fim, além dos marketplaces, recomenda-se acompanhar as promoções nos sites oficiais das fabricantes, ofertas de operadoras e também ações promocionais de bancos.