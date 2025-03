A Mobiis chegou: fusão de logtechs cria gigante que já movimenta R$ 1,4 bilhão

A logística no Brasil é um verdadeiro caos. Transportar mercadorias por um país de dimensões continentais é uma tarefa árdua e cheia de obstáculos. No entanto, esse cenário desafiador também representa um mercado imenso, com movimentações anuais entre R$ 700 bilhões e R$ 1 trilhão. Não é à toa que startups do setor, as chamadas logtechs, estão crescendo a todo vapor.

Atualmente, existem 283 delas registradas no Brasil, com quase metade focada no transporte de carga. No meio desse movimento, duas empresas acabam de se unir para criar a Mobiis, resultado da fusão da Fretefy e Pathfind.

Com a união, a Mobiis ganhou uma plataforma robusta que otimiza todo o processo logístico, do transporte à entrega. Já são mais de R$ 1,4 bilhão em fretes transacionados e 1 milhão de cargas gerenciadas, gerando uma economia superior a R$ 12 milhões para seus clientes. Além disso, a empresa roteiriza mais de 25 milhões de pedidos por ano, com uma redução de até 20% nos custos de transporte.

O que a Mobiis faz?

Você provavelmente já ouviu falar de SaaS (Software como Serviço), mas talvez não saiba muito bem como funciona. De forma simples, em vez de comprar um programa e ficar responsável por sua manutenção, as empresas contratam um serviço digital acessado pela internet, pagando uma mensalidade. Isso elimina o custo da infraestrutura e dá mais flexibilidade.

A Mobiis opera nesse modelo SaaS, oferecendo soluções para otimizar o transporte e as entregas, sem que as empresas precisem se preocupar com a instalação e manutenção de software. Elas contratam os serviços, que incluem ferramentas de gerenciamento de rotas, armazéns e entregas, tudo na nuvem e acessível de qualquer lugar.

Com grandes clientes como Heineken, Carrefour, FedEx e Nestlé, a empresa já se prova capaz de atender às grandes demandas do setor. No entato, um dos maiores desafios é a digitalização do setor logístico brasileiro, que ainda sofre com processos muito analógicos.

O maior obstáculo é convencer as empresas a adotarem a tecnologia, quando muitas ainda veem as soluções digitais como um custo, e não como um investimento para gerar economia e produtividade.

Por que a fusão aconteceu?

A Fretefy oferecia três ferramentas principais: sistemas de gerenciamento de transporte, pátio e entregas. Juntas, essas soluções ajudavam as empresas a controlar a movimentação das mercadorias durante todo o processo de entrega.

Já a Pathfind era conhecida por seu roteirizador de rotas, que planeja o melhor trajeto para as entregas, levando em conta restrições de tráfego e horários — algo comum nas grandes cidades.

A fusão das duas empresas criou uma plataforma única, com mais de sete soluções logísticas no mesmo pacote. Agora, as empresas podem gerenciar todo o processo logístico, desde a venda até a entrega, sem precisar recorrer a múltiplos fornecedores de tecnologia. Isso facilita a operação e melhora a eficiência no transporte.

A Mobiis não quer apenas ser mais uma grande logtech. Ela projeta um crescimento de 300% até o final de 2025, com planos de expandir para a região Norte do Brasil, onde sua presença ainda é menor em comparação a demais regiões. Para atingir essa meta, a empresa planeja contratar mais de 50 novos colaboradores até o fim deste ano.