Tennessee, o estado americano que respira música

Em Nashville, até quem não entende muito de violões ficará íntimo de nomes como Taylor, Martin e Gibson. A capital do Tennessee, estado localizado no sudeste dos Estados Unidos, respira música, e as marcas de instrumentos estão por todos os lados. É o lugar certo para conhecer mais sobre a história da música e ver excelentes shows. Mas as melhores viagens são como um bom disco: equilibram som e silêncio, movimento e pausas, uma coisa amplifica a outra.

Se você quiser baixar um pouco as rotações, não deixe de conhecer Franklin, uma cidade de cerca de 90.000 habitantes, localizada a apenas 27 quilômetros ao sul de Nashville, no condado de Williamson.

É nessa região, no meio de colinas verdejantes, que se encontra o resort Southall Farm & Inn. Situado em uma vasta extensão de terras agrícolas, os hóspedes são acolhidos em suítes ou chalés que ficam entre jardins, estufas hidropônicas e de germinação, um pomar com 1.300 macieiras, instalações de apicultura e um lago que irriga as plantações. Além de ser um luxuoso hotel e spa, o local é essencialmente uma fazenda, onde alimentos frescos e sazonais são cultivados e servidos no Sojourner, um dos restaurantes do resort, que também recebe visitantes para café da manhã, almoço e jantar.

Southall Farm & Inn: harmonia da semente ao prato (Jay Williams/Divulgação)

Para intensificar o compasso, visite Leiper’s Fork, uma vila nos arredores de Franklin — e lar de Justin Timberlake —, onde fica a Leiper’s Fork Distillery, uma destilaria artesanal dedicada a preservar a história e a tradição da produção de uísque em pequenas quantidades.

Utilizando principalmente ingredientes locais e água filtrada em calcário, a destilaria cria bebidas com um sabor exclusivo. As salas de venda e de degustação estão situadas em uma casa de madeira histórica construída em 1829 por um dos primeiros -colonos do Tennessee, restaurada e renovada, com grandes lareiras a lenha e troncos de álamo.

Se a toada estiver mais para o vinho, a Arrington Vineyards vai soar como melodia. Ela é o segundo maior vinhedo do Tennessee, ocupando mais de 800 hectares e copropriedade de Kix Brooks, estrela da música country americana.

A vinícola possui 21 variedades, incluindo vinhos locais e blends feitos com uvas importadas de outras regiões. A área das vinhas é convidativa, com espaço para degustações e piqueniques. Por 15 dólares é possível provar uma seleção de quatro vinhos brancos, tintos ou rosés.

Cortando diagonalmente o Tennessee, a leste de Nashville e a oeste da grande Cordilheira dos Apalaches, o Platô de Cumberland é uma cadeia de montanhas comparativamente mais curta, mas que performa como a atração principal da região, apresentando desfiladeiros, cachoeiras, arcos naturais e vales.

The Caverns: shows com acústica pré-histórica (Carolina Gehlen/Exame)

É no terreno das montanhas do Platô de Cumberland, no Condado de Grundy, que fica o Coalmont OHV Park, um parque para veículos off-road que existe desde 2022. Com diversos tipos de trilhas, de dificuldades variadas, estação de lavagem de veículos, estacionamento, banheiros, área de piquenique e acampamento, é o lugar para sentir a vibração do terreno. Jipes, 4×4 e motocicletas costumam desbravar os mais de 5.ooo quilômetros quadrados de área em meio a subidas, descidas, muita vegetação, quedas d’água e cachoeiras.

Um dos lugares mais impressionantes para quem gosta de mixar natureza com música é o The Caverns, também na região do Platô de Cumberland. Não à toa, é onde foi gravada a premiada série de televisão The Caverns Sessions, da rede americana PBS. O lugar, que opera desde 2017, é um destino mundialmente conhecido pelas apresentações ao vivo em cenários naturais, tanto acima quanto abaixo da terra.

O The Caverns fica a aproximadamente 90 minutos de Nashville e menos de 3 horas de Atlanta. As cavernas proporcionam uma acústica natural pré-histórica única, enquanto os tours guiados diários exploram uma sala subterrânea do tamanho de três campos de futebol, culminando no palco do local. O espaço, que mantém uma temperatura de 15 °C durante todo o ano, pode receber até 850 pessoas em assentos ou 1.200 pessoas em pé.

Após uma noite de música ao vivo, é possível seguir no ritmo da natureza se hospedando em um dos espaçosos yourts que fazem parte do complexo The Caverns. Eles possuem 30 metros quadrados e funcionam como uma confortável tenda oval com deck próprio. Os yourts possuem um banheiro privativo, cama king-size e uma equipada cozinha. Como não poderia faltar, há uma área de fogueira comunal exclusiva para os hóspedes, tornando o ar livre um espetáculo à parte.

A jornalista viajou a convite da Travel South USA