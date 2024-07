O que o CEO de uma empresa de dados de SC aprendeu da época que era ouro Pan-Americano de vela

O catarinense Matheus Dellagnelo aprendeu com o vento boa parte do que usa hoje para liderar a Indicium, empresa de serviços para analisar dados criada em Santa Catarina com vistas a faturar 60 milhões de reais em 2024. Por quase 10 anos, o executivo praticou vela profissionalmente. Com o esporte, Dellagnelo ganhou medalha de ouro no Pan-Americano de Guadalajara e disputou uma vaga nas Olimpíadas do Rio, em 2016. Quando não entrou para o time olímpico, deu uma guinada na vida profissional e investiu num negócio em sua área de formação, a engenharia. Nascia a Indicium, hoje com sede em Nova York.

Quais foram as lições dessa época

Do tempo como esportista restou muita coisa. “Você aprende a ter meta, ter sonho e ralar atrás disso”, diz. Com a vela, dependente de variáveis como corrente marítima e direção do vento, aprendeu a lidar com imprevistos. “Analisamos todos os dados possíveis para tomar decisões.” Foi ali também que vieram os primeiros aprendizados sobre liderança. Aos 17 anos, Matheus já tinha que gerir o time que cuidava do barco. “As pessoas ficavam gritando umas com as outras, e vi que não funcionava. Aprendi a destacar mais os acertos do que os erros e que cada pessoa recebe feedback de maneira diferente.”

Hoje, Dellagnelo já não veleja mais — nem como hob-by. Mas a paixão persiste. Neste ano, a Indicium patrocina o velejador Bruno Fontes na Olimpíada de Paris. Pelo visto, o vento continua soprando e guiando as escolhas do empreendedor.