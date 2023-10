Palavras importam, e a inteligência artificial pode auxiliar para um ambiente mais inclusivo

A criação de um ambiente mais inclusivo envolve uma série de mudanças ­— a começar pela linguagem. Foi apostando nisso que nasceu, em 2018, a startup Witty Works. Com sede em Zurique, na Suíça, a empresa, que surgiu como consultoria de diversidade e inclusão, criou um aplicativo para apoiar as áreas de recrutamento e seleção a escreverem anúncios sem nenhum tipo de viés inconsciente.

“Acredito fortemente que a linguagem é o nosso melhor caminho para uma sociedade inclusiva”, diz Lukas Kahwe Smith, CTO e cofundador da Witty Works.

O passo seguinte foi ampliar a solução com um assistente de escrita que funciona como uma extensão de navegadores de internet. Com base em inteligência artificial (IA), ele identifica e sugere substitutos para potenciais termos preconceituosos (ou não inclusivos) em e-mails, postagens nas redes sociais, anúncios de emprego, entre outras peças de comunicação. Tudo de forma automática e interativa, para que as pessoas possam não só corrigir o que estão escrevendo mas, principalmente, aprender em tempo real com o app. A ideia é que os colaboradores tomem consciência de seus preconceitos de uma forma não ofensiva e possam, assim, mudar o comportamento no dia a dia, palavra por palavra.

Passados cinco anos, a ferramenta, aprimorada por meio de machine learning (“aprendizado de máquina”) com base em aspectos de etnia, gênero, idade, classe social, crença religiosa e acessibilidade, entre outros recortes, é usada por diferentes organizações ao redor do mundo. Uma delas é a Salesforce. O gigante de softwares baseado em São Francisco, na Califórnia (Estados Unidos), substituiu termos considerados não inclusivos em todos os seus produtos e introduziu novos campos para pronomes e identidades de gênero.

A empresa de CRM também criou uma força-tarefa de Linguagem de Produto Inclusiva com o objetivo de revisar conteúdos e códigos, e inaugurou um Escritório de Uso Ético e Humano da Tecnologia, com um Conselho Consultivo de Linguagem Inclusiva, que ajuda a acelerar tais mudanças. “É nossa responsabilidade garantir que a forma como construímos as ferramentas que são usadas pelos nossos clientes (e pelos clientes dos nossos clientes) seja intencional e cuidadosamente pensada para que todos tenham a capacidade de utilizar o software, a fim de tornar o mundo um lugar mais aberto e inclusivo”, diz Paula Goldman, a liderança à frente do escritório da Salesforce.

IA na produção de conteúdo

No Brasil, é possível observar outros exemplos interessantes de uso da linguagem inclusiva tendo a tecnologia como facilitadora. “Ainda é algo em construção, mas as empresas têm de fazer, seja por convicção, seja por conveniência”, avalia Andréa Migliori, fundadora e CEO da Workhub, solução de intranet presente em 21 países e que conta com mais de 240.000 usuários e clientes, como Monte Bravo Investimentos, BRK, Eletromidia e Hospital Sírio-Libanês. “Essa é uma pauta importante e recorrente, principalmente entre as empresas que estão listadas na B3”, afirma Andréa.

A empresa oferece uma ferramenta de geração de conteúdo por inteligência artificial para intranet que considera a perspectiva de uma linguagem mais neutra. Sobre o uso da linguagem inclusiva, Andréa destaca: “Você consegue falar ou escrever qualquer coisa sem pender para nenhum lado. Porém, dá um pouco mais de trabalho, porque a língua portuguesa não ajuda muito”.

Para não gerar um sentimento de exclusão em determinados grupos, a executiva sugere atenção à estrutura das frases. Um exemplo nesse sentido seria o uso da expressão “todas as pessoas”, em lugar de “todes”. Ou a utilização de nomes coletivos sem demarcação de gênero, como “pe­ssoal”. Essa linha seria também uma boa “porta de entrada” para empresas que desejam ingressar no universo da linguagem inclusiva. Basta ter cuidado na hora de escrever.

Neutro ou inclusivo? Eis a questão

As diferenças entre linguagem neutra e inclusiva têm suscitado debates acalorados, principalmente por questões linguísticas, já que o português (diferentemente do inglês) usa o masculino como genérico, enquanto a linguagem neutra é não-binária. Sendo assim, na linguagem neutra, por exemplo, pode-se substituir o “e” por um “x” ou “@”, mas isso abre espaço para o capacitismo (discriminação contra pessoas com deficiência), pois dificulta o uso dos leitores de tela, que transformam informação visual em fala e não conseguem identificar o som desses caracteres, tampouco reconhecer as palavras.

Para resolver esse impasse, o que mais tem sido usado em termos de linguagem neutra é a substituição tanto do artigo masculino quanto do feminino pelo “e”, gerando, por exemplo, a palavra “todes” (em vez de “todos” ou “todas”). O uso do termo “todes”, inclusive, esteve presente em pelo menos seis cerimônias de posse de novos ministros e ministras do governo Lula, no início do ano.

Outro traço importante é o uso dos pronomes, com a substituição do “a” ou do “e” pelo “u”. Assim, temos “elu” (em vez de “ele” ou “ela”) e “delu” (no lugar de “dele”/”dela”). Ou, ainda, “ile” e “dile” (o equivalente a “they” e “them”, na língua inglesa, para pessoas não-binárias).

Mudanças exigem “olhar atento” das pessoas

Com uma equipe multidisciplinar de mulheres empreendedoras, a Integra rea­liza consultorias, assessorias e revisões de material interno e externo, sempre com o viés da linguagem inclusiva. “São demandas que têm crescido de forma contínua”, diz Alessandra Assis, consultora de Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento e coordenadora de projetos na companhia.

As empresas estão percebendo — muitas vezes pela dor —, diz ela, que, se quiserem ser relevantes no mercado, vão ter de levar em consideração essas questões. “Se a gente começar a olhar para as pessoas só como uma coisa, a gente acaba eliminando um monte de coisas que as pessoas podem ser”, comenta Alessandra.

Assim como Andréa Migliori, da Workhub, Alessandra entende que essa mudança não precisa “atropelar” a linguagem formal. “O importante é começar”, incentiva.

Assim, em vez de dizer “funcionário” (substantivo masculino), por exemplo, pode-se falar “pessoa funcionária” (ou “pessoa colaboradora”). Em vez de “diretor” ou “diretora”, “diretoria”. E por aí vai. “Primeiramente, é preciso treinar pessoas colaboradoras para terem um olhar atento para esse tipo de comunicação. E isso inclui também o público externo”, sugere.

Ações afirmativas

Algumas organizações estão bastante alinhadas com essa visão. A petroquímica Braskem, por exemplo, está pela terceira vez no Índice Bloomberg de Igualdade de Gênero, que avalia as práticas e políticas relacionadas a gênero de 620 empresas de capital aberto. Neste ano, das 484 empresas do mundo todo que integram o Bloomberg Gender-Equality Index, apenas 16 são brasileiras. “Queremos proporcionar aos nossos colaboradores a confiança de que, na Braskem, eles serão respeitados, acolhidos e tratados de maneira igualitária. Isso inclui uma série de ações afirmativas para que a companhia garanta a presença feminina nos mais variados cargos”, afirma Camila Fossati, diretora de desenvolvimento organizacional da Braskem.

O desafio está lançado

Os dicionários mostram que linguagem é um sistema de comunicação entre pessoas. Serve para expressar ideias e pensamentos, mas também sentimentos e emoções. Em suma, para além da função primordial de comunicar, a linguagem tem poder. Pode esclarecer, capacitar, unir pessoas. Da mesma forma, pode confundir, deseducar, dividir — e reforçar preconceitos.

Dentro de um contexto mais amplo, a linguagem está intimamente ligada à cultura, à história e à identidade das pessoas. É por isso que palavras importam, e todos temos a responsabilidade de garantir que elas sejam empregadas de forma respeitosa, inclusiva e livre de preconceitos.

Longe de ser um mero “modismo”, a questão da linguagem inclusiva tem sido um importante instrumento para promover diversidade e inclusão no dia a dia das organizações, buscando minimizar diferenças em prol de um ambiente de trabalho (e de uma sociedade) que não exclua ninguém. E a tecnologia, sem dúvida, terá cada vez mais o papel de ajudar nesse desafio.

Sob a lente da diversidade

Alguns bancos de imagens gratuitos têm como foco o olhar para a inclusão. O Nappy e o Young Gifted and Black, por exemplo, trazem só pessoas pretas; o Tem que Ter, gente da comunidade LGBTQIAP+; o AllGo, plus size; enquanto o Brasil com S e o Projeto Mulheres -(In)Visíveis, da Adobe, defendem a representatividade e a quebra de estereótipos, principalmente na publicidade.

Atenção!

Muita gente pensa que o recurso de texto alternativo em sites e redes sociais serve apenas para colocar legenda e créditos da fotografia, ou mesmo o nome do arquivo. Mas não é nada disso. Também encontrado como “alt tag” ou “descrição alt”, esse é um espaço destinado à descrição dos elementos de uma imagem. Ela é lida por softwares de leitores de tela, usados principalmente por pessoas cegas ou com baixa visão para transformar uma informação visual em fala.

Mais uma dica!

O simples fato de incluir legendas em fotos e vídeos é uma importante iniciativa para a acessibilidade. Isso porque, além de incluir pessoas surdas oralizadas e pessoas com deficiência auditiva oralizadas, as legendas permitem que muitos outros se beneficiem, inclusive indivíduos sem deficiência que, por alguma razão, não queiram ou não possam assistir a vídeos com som, o que tende a aumentar o alcance do conteúdo.

Hoje em dia, não é preciso baixar softwares sofisticados no computador para incluir as legendas. Basta baixar no smartphone aplicativos de edição que contenham o recurso de legendagem, como CapCut, Clips, AutoCap e VideoShow. Nesses aplicativos, a legendagem ocorre de forma automática. Só é preciso revisar e corrigir algumas palavras antes de salvar o vídeo no dispositivo.

Design acessível

Uma boa comunicação depende de a mensagem ser compreendida por todas as pessoas, sobretudo aquelas com baixa visão, daltônicas, com mais de 50 anos e neurodiversas. Nem todo design estará acessível para todas as pessoas, mas existem recursos para garantir que a maioria delas possa acessar e entender os designs por meio do uso de fontes (tipos de letra), cores e ícones.

Além disso, é preciso verificar se o público que se deseja atingir tem algum requisito específico de acessibilidade. E onde é possível encontrar as regras desse jogo? As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.1) trazem todos os protocolos de acessibilidade web de forma simples e prática, no site https://guia-wcag.com – um projeto criado pelo Todos por Acessibilidade.