Empresas investem em ações para contratar e desenvolver a carreira de pessoas com deficiência

Nesta semana foi celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que busca conscientizar as necessidades de políticas de inclusão deste grupo na sociedade, inclusive no mercado de trabalho. No fim de 2022, apenas 26% das pessoas com deficiência estavam empregadas, segundo a PNAD. Entre as pessoas sem deficiência, eram 60%.

Para tornar a caminhada em busca de oportunidades mais justa e garantir a inclusão de PCDs no mercado formal, empresas apostam em iniciativas para aumentar não só a contratação, mas também impulsionar a carreira de funcionários com deficiência.

Entre as ações estão feiras de recrutamento, vagas exclusivas, metas de números de funcionários e lideranças, jornadas de trabalho adaptadas, mentorias, entre outras ações voltadas para ajudar na garantia da equidade no ambiente de trabalho.

Veja as empresas que estão investindo nessa prática:

Feira de recrutamento

A Arteris, especialista em gestão de rodovias, está com inscrições abertas para a 1ª Feira de Recrutamento Pessoas com Deficiência. As inscrições se encerram no próximo dia 02 de outubro. No dia 03 de outubro ainda ocorrerá o encontro de forma virtual com as pessoas inscritas.

São 17 vagas de trabalho para funções administrativas e operacionais da concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pela BR-101/SC, BR-376/PR e BR-116/PR, trechos rodoviários entre Santa Catarina e o Paraná.

A inscrição deve ser realizada no site oficial da Arteris.

Primeiro emprego com carga horária reduzida

O Grupo Pereira, empresa de varejo, dono das bandeiras Fort Atacadista e Comper, atualmente conta com 585 colaboradores PCDs. Alguns deles entraram em carreiras de base e hoje ocupam posições de chefia.

O Grupo promove diversas campanhas de inclusão, entre elas é o Projeto Incluir. A ação foi criada em Santa Catarina, em parceria com a Fundação Catarinense de Educação Especial, e, neste semestre, foi estendida para todo o país. É uma oportunidade de dar o primeiro emprego à pessoa com deficiência com uma carga horária reduzida. Durante os três primeiros meses, o profissional trabalha quatro horas por dia. Depois, dependendo da adaptação, a jornada pode ser ampliada para oito horas diárias, seis horas ou permanecer em quatro horas por dia.

Outra ação é o trabalho assistido em parceria com entidades como a APAE. Durante o período de experiência, os profissionais da APAE acompanham esses colaboradores para facilitar a inclusão e a adaptação ao trabalho.

Meta para inclusão

A Alcoa, empresa de produção de alumínio, conta atualmente com 177 profissionais diretos com algum tipo de deficiência, e até 2030 espera que, do total de colaboradores da operação, 10% sejam pessoas com algum tipo de deficiência.

Em 2022 foram realizadas ações de recrutamento afirmativo, como o programa “Meu lugar é aqui”, que contratou 53 pessoas com deficiência para trabalharem em diferentes áreas operacionais da Alumar (Maranhão).

A empresa promoveu também um curso de qualificação profissional para cerca de 15 pessoas que não foram selecionadas e 13 foram formadas como assistentes administrativas. Essa capacitação foi financiada pelo Instituto Alcoa, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e teve duração de sete semanas.

Mentorias e ambiente de trabalho ergonômico para home office

A Alelo criou a “Semana Setembro Verde” em celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Durante a semana a empresa realiza diversas atividades de conscientização, por meio de lives, rodas de conversa, vídeos, happy hour temático e ações sensoriais que estimulam os profissionais sem deficiência a vivenciarem experiências de aprendizagem das pessoas com deficiência. Entre os temas da live estão temáticas como PcD na liderança e inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Além disso, outras práticas continuam valendo durante o ano, como:

Guia de Autodescrição: Para melhor experiência e inclusão de pessoas com baixa visão, é realizada a autodescrição nas reuniões.

Check ergonômico exclusivo para colaboradores PcDs: como a empresa trabalha nos modelos híbridos e remotos, é realizado uma vistoria para identificar oportunidades de melhorias nas áreas de trabalho montadas pelos colaboradores PcDs em suas casas.

Mentoria Livre para Crescer: trata-se de um programa de mentoria de carreira para os profissionais com deficiência, para apoiá-las no seu desenvolvimento de carreira.

Oportunidades exclusivas para PCDs

Alinhado ao compromisso institucional por uma moda mais justa, o Grupo SOMA vem intensificando seu programa de diversidade e inclusão por meio do projeto “Inclua SOMA”. A iniciativa, além de oferecer oportunidades exclusivas a pessoas com deficiência, também é focada no desenvolvimento de carreira desses talentos e incentiva a participação e contratação de pessoas com deficiência em todos os processos seletivos. Até o fim deste ano, mais de 100 novas vagas afirmativas serão abertas.

As vagas são para as áreas comerciais, administrativas, criativas e operacionais da companhia. O projeto prevê sólida integração e desenvolvimento profissional, com acompanhamento de um ano. Tal programação inclui mentorias e capacitações para a evolução profissional, palestras inspiracionais e avaliações, além de retornos regulares sobre o desempenho dos colaboradores.

As informações sobre as vagas estão disponíveis na página do Grupo SOMA.