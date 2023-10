Com a IA, as competências para os cargos mudarão pelo menos 65% até 2030, diz LinkedIn

Globalmente, estima-se que as competências necessárias para os empregos mudem pelo menos 65% até 2030, à medida que os rápidos desenvolvimentos na Inteligência Artificial aceleram as mudanças no local de trabalho, segundo dados do LinkedIn.

As mudanças já estão em andamento - as vagas de trabalho que mencionam IA ou IA Generativa mais que triplicaram (3,2x) no Brasil nos últimos dois anos, segundo o Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIn, que mostra que as candidaturas voltadas para esse tema cresceram globalmente:

17% mais rapidamente em comparação com aquelas que não mencionam IA;

Quase todos os profissionais brasileiros (97%) estão entusiasmados em usar IA no trabalho;

Mais da metade (62%) desejam aprender mais sobre o assunto.

A pesquisa foi conduzida pelo Censuswide e baseada em 29.937 profissionais no Reino Unido, EUA, Canadá, Austrália, Singapura, Índia, França, Alemanha, Brasil, Espanha, Arábia Saudita, Holanda, Itália, Indonésia, Filipinas, Malásia, Emirados Árabes Unidos e Japão, incluindo 1.319 Profissionais de RH, maiores de 16 anos entre 23 e 31 de agosto de 2023.

Como as equipes de RH podem participar desse processo tecnológico?

Para preparar a sua força de trabalho para as futuras mudanças, os líderes empresariais contam com as equipes de Recursos Humanos e de recrutamento para liderar o caminho. Dados globais mostram que 9 em cada 10 profissionais dizem que o seu papel se tornou mais estratégico no último ano:

61% dizem que estão implementando formações em IA para apoiar os funcionários;

Outros 61% já estão utilizando a tecnologia para apoiar as suas tarefas diárias;

A maioria (80%) dos profissionais de RH acredita que a IA será uma ferramenta que os ajudará nos próximos 5 anos, permitindo que se concentrem nos aspectos mais estratégicos e humanos das suas funções - como fortalecer relacionamentos com candidatos e colegas (39%).

Quais são os lançamentos do LinkedIn?

Com o objetivo de ajudar as organizações a navegar no mundo do trabalho em constante mudança, o LinkedIn está lançando novas ferramentas generativas de IA, que serão disponibilizadas em breve também em português:

Recruiter 2024:

A nova experiência de recrutamento baseada em IA do LinkedIn torna a contratação mais eficiente e fácil para que os líderes de talentos possam se concentrar em funções mais estratégicas e centradas nas pessoas. Os contratantes podem usar prompts (‘solicitações’, em português) de pesquisa em linguagem natural como "Quero contratar um líder sênior de marketing", e as ferramentas de IA do LinkedIn, combinadas com insights exclusivos de mais de 953 milhões de profissionais, 63 milhões de empresas e 40.000 habilidades, podem entender o tipo de candidato que o recrutador procura e fornecer recomendações dos melhores candidatos.

Coaching baseado em IA do LinkedIn Learning:

O LinkedIn está testando aconselhamento em tempo real para duas das habilidades mais procuradas em todos os tipos de empregos: liderança e gestão. Os alunos podem fazer perguntas como: como posso delegar tarefas e responsabilidades de forma eficaz? Em vez de fornecer uma resposta única, ele fará perguntas esclarecedoras para entender mais profundamente sua situação e experiências específicas e, em seguida, oferecerá conselhos, exemplos e feedbacks com base em centenas de horas de conteúdo dos instrutores especializados do LinkedIn Learning.