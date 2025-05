O básico, só que bem-feito: esta franqueada cresceu sem reinventar a roda

Contratar funcionários, gerir equipes, garantir uma boa retenção de talentos são desafios constantes. Se não forem bem administrados, podem comprometer o sucesso de um negócio. Para Érica Bernardes, esses desafios também representam oportunidades.

Ao longo de sua trajetória como franqueada da rede de limpeza Maria Brasileira, ela descobriu o segredo do crescimento sustentável: a boa gestão de pessoas. “A empresa é feita de pessoas. Quando você trabalha bem com elas, elas entregam o melhor de si”, diz.

Após 18 anos de carreira como advogada trabalhista, Érica decidiu mudar de rumo e mergulhar no empreendedorismo. Sentia falta de mão de obra especializada em limpeza de pós-obra e de empresas em Três Rios, município com 78.000 habitantes no interior do Rio de Janeiro.

Por isso, abriu uma microfranquia da Maria Brasileira de olho nesse segmento. Depois de enfrentar desafios comuns a novos empreendedores, como treinamento e retenção de funcionários, ela criou um método para engajar e valorizar as funcionárias de destaque.

O método Crescimento, Reconhecimento e Valorização (conhecido pela sigla, CRV), criado por Érica, consiste em oferecer oportunidades reais de evolução, reconhecimento com premiações alinhadas a desempenho, e valorização dos profissionais com benefícios.

Tudo isso no setor de limpeza, tradicionalmente precarizado. É, na essência, o básico bem-feito. Érica investe em treinamentos contínuos, transformando funcionárias em multiplicadoras de conhecimento.

Melhor franqueada do país

Além disso, promove encontros periódicos para reconhecer publicamente funcionárias de destaque. Benefícios financeiros, como bônus e planos de saúde, somam-se a um ambiente acolhedor. O layout da sede da Maria Brasileira lembra uma casa, com sofás e divãs para as funcionárias ficarem à vontade.

Com processos claros e participação ativa da equipe na construção das rotinas, Érica criou uma cultura de valorização que garantiu baixa rotatividade e alta produtividade.

“Das minhas funcionárias, 90% estão na empresa há mais de cinco anos, algo raro no mercado de serviços”, diz a franqueada. O método permitiu escalar o número de funcionárias e de empresas atendidas. Hoje são 35 funcionárias e cerca de 900 atendimentos por mês (o usual na Maria Brasileira é cada franqueado ter menos de cinco funcionários).

O método chamou a atenção da franqueadora e do mercado. Em 2023, Érica foi eleita a melhor franqueada do país pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) e é reconhecida como uma referência entre as mais de 500 unidades da rede Maria Brasileira.

Agora, Érica está pronta para levar o mesmo método ao seu novo empreendimento no franchising: uma loja da T.Donuts, reforçando o engajamento e o desenvolvimento das equipes como fundamentais para o crescimento sustentável de qualquer negócio.

“A gestão de pessoas está no centro de cada decisão. Seja na limpeza, seja na venda de donuts, o segredo para o sucesso é o mesmo: cuidar das pessoas que fazem a operação acontecer”, diz Érica.

VEJA TAMBÉM: