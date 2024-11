O setor de franquias brasileiro segue num ritmo forte de crescimento. No primeiro semestre, o franchising cresceu 15,8%, chegando a R$ 121,7 bilhões. O estado do Rio de Janeiro também apresentou resultados positivos no período, com o faturamento das franquias chegando a R$ 11,7 bilhões, alta de 13,2%. Os dados foram revelados pela Pesquisa Trimestral de Desempenho, realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

No Rio, o segmento de Alimentação - Food Service lidera em participação de mercado e faturamento de mais de R$ 2,6 bilhões. O segmento de Serviços e outros negócios apresentou crescimento de 82%, o maior no período, seguido por Saúde, Beleza e Bem-Estar com 63%.

"Como segundo principal estado no franchising brasileiro, nós estamos acompanhando o bom momento do setor com crescimento de dois dígitos e busca de novos franqueados", diz Clodoaldo Nascimento, presidente da ABF-Rio.

Segmento Faturamento 1º semestre de 2024 (em bilhões) Participação Crescimento Alimentação - Food Service R$ 2,64 22,5% 15,1% Saúde, Beleza e Bem Estar R$ 2,45 20,9% 63% Alimentação - Comércio e Distribuição R$ 0,84 7,1% 18,6% Casa e Construção R$ 0,81 7,2% 46% Hotelaria e Turismo R$ 0,46 4,0% 14,0% Moda R$ 1,33 11,3% 47% Serviços e outros negócios R$ 1,29 11,0% 82% Serviços educacionais R$ 1,14 9,7% 12,7% Comunicação, Informática e Eletrônicos R$ 0,25 2,2% 58% Serviços automotivos R$ 0,28 2,5% 24% Entretenimento e Lazer R$ 0,14 1,2% 15,2% Limpeza e Conservação R$ 0,07 0,6% 13,8%

Para apoiar os empreendedores do Rio de Janeiro, a 17ª edição da Expo Franchising ABF Rio realizada no Riocentro entre os dias 7 a 9 de novembro, reúne mais de 100 marcas expositoras com investimentos iniciais que variam de R$ 10 mil a mais de R$ 2 milhões.

"A feira está sendo um sucesso. O público que busca investir numa franquia está mais qualificado a cada ano e contamos com a presença de muitos franqueados nos stands", diz o presidente da ABF-Rio.

O evento apresenta diversas opções no sistema de franquias, incluindo modelos home based, lojas tradicionais e quiosques, para investimento individual, em família ou em grupo. Mercados autônomos e restaurantes temáticos estão entre os destaques desta edição do evento.

Confira algumas franquias que estão participando do Expo Franchising ABF Rio:

TZ Viagens

A TZ Viagens é a rede de agências de viagens e intercâmbio, física e online, multiserviços e multimarcas. São mais de 250 franquias em 11 anos de funcionamento.

Investimento inicial: R$ 7.500

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil para franqueados que atuam 8 horas ou mais no negócio

Previsão de retorno: um a quatro meses com a média de lucro da franquia de 10%

YES! Idiomas

A YES! Idiomas, marca com mais de 50 anos de história e que conta com mais de 200 escolas comercializadas por 16 estados e no Distrito Federal, é uma das franqueadoras confirmadas na 17ª Expo Franchising ABF Rio. Para atrair novos investidores, a rede de cursos de idiomas irá apresentar aos visitantes quatro modelos de negócio, sendo dois no formato de microfranquia. É o caso do Modelo Educacional, opção é indicada para donos de instituições de ensino que desejam agregar a escola de idiomas ao seu sistema, para operação em formato store in store.

Investimento inicial: a partir de R$ 30.000 no modelo educacional

Faturamento médio mensal: R$ 40.000

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

TRATABEM

A microfranquia TRATABEM foi criada em 2012, pela Rede iGUi, com o objetivo de formar profissionais credenciados, treinados e especializados no tratamento de água, por meio de cursos específicos realizados na própria iGUi – maior produtora e comercializadora de piscinas pré-fabricadas - e com todo suporte da marca.

A microfranquia realiza os seguintes serviços com excelência: limpeza, aspiração, manutenção, assistência técnica e tratamento de água de todos os tipos de piscinas, além de soluções e serviços de reparo em piscinas de fibra, alvenaria e vinil. O franqueado e profissional TRATABEM identifica e relata defeitos na piscina e equipamentos, assim como analisa e instrui o cliente sobre como cuidar bem de sua piscina, e efetua a venda de produtos químicos, acessórios e piscinas.

Investimento inicial: R$ 59.000 (taxa de franquia + kit inicial de químicos, acessórios e suporte).

Faturamento médio mensal: R$ 40.000 no primeiro ano e depois R$ 50.000

Prazo estimado de retorno: 12 a 18 meses

Megamatte

A Megamatte é conhecida por ser a opção dos brasileiros em comida e bebida saudável e modelos de negócios de sucesso. Com uma trajetória de 30 anos, a marca conta atualmente com cerca de 150 franquias.

Investimento Inicial: a partir de R$ 128.650

Faturamento médio mensal: R$ 40.000

Prazo de retorno: entre 18 a 24 meses

Prudential

A Prudential do Brasil tem 1.800 corretoras franqueadas que comercializam seguro de vida individual. A marca permite às corretoras franqueadas que atuem no seu negócio de casa ou em qualquer local desejado. A empresa oferece pontos de apoio que a rede pode utilizar como suporte na comercialização de seguros de vida individuais personalizados, e ainda podem ser utilizados para realização de treinamentos e reuniões da rede franqueada. Hoje, são 39 pontos de apoio distribuídos em 14 estados.

Investimento inicial: R$ 45.000

Faturamento médio mensal: R$ 27.200

Lucro esperado sobre o faturamento líquido: 30%

Prazo de retorno: 6 meses

Cia do Médico

Fazendo a sua estreia na feira, a Cia do Médico é uma franquia de clínicas médicas que tem em seu core business um modelo de programa de acompanhamento médico acessível. O seu modelo de negócio conta com um programa de acompanhamento anual por (R$ 90,00/mês), com uma junta de médicos de referência com 5 especialidades sem custo adicional, além de mais de 30 especialidades disponíveis na rede.

Investimento inicial: a partir de R$ 850.000

Faturamento médio mansal: R$ 200.000

Prazo de retorno do investimento: de 24 meses a 36 meses

Follow Me Idiomas

A Follow Me Idiomas, escola de idiomas que aposta em franquias no modelo low cost, ou seja, com alta rentabilidade e baixo custo, é uma marca do Grupo BDC, que possui as franquias YES! Idiomas e Cor & Unha. A marca conta com uma metodologia de ensino com alguns diferenciais, conciliando visões de ensino tradicionais com técnicas modernas para eliminar a timidez dos alunos iniciantes e incentivar que ele participe de forma consciente do seu processo de aprendizado.

Investimento inicial: a partir de R$ 58.000 – Modelo Flex (duas salas), espaço médio de 80m²

Faturamento médio mensal: R$ 25.000

Previsão de retorno: 18 a 24 meses

Cor & Unha

Fundada em 2012, a Cor & Unha é uma rede de salões especializada em esmaltaria com 50 unidades espalhadas pelo eixo RJ x SP. A marca pertence ao Grupo BDC - holding também detentora das redes YES! Idiomas e FOLLOW ME Idiomas. Com investimento inicial a partir de R$ 153 mil e previsão de retorno dentro de 24 meses, a franquia da Cor & Unha prevê um faturamento médio mensal de R$ 25 mil.

Investimento inicial: a partir de R$ 153.500

Faturamento médio de: R$ 25 mil mensais

Previsão de retorno: 24 meses

Rão Multimarcas

Durante a feira de franquias, a holding carioca oferecerá aos investidores a oportunidade de um modelo de franquia 4x1, o Rão Multimarcas. Nele, será possível operar as quatro principais marcas da holding (Sushi Rão, Pizza do Rão, Rão Burger e Najah Rão) em uma única unidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 599.000

Faturamento médio de: R$ 500.000

Previsão de retorno: 24 meses

Oliver’s Pizza

Fundada no litoral do Rio de Janeiro, a Oliver 's Pizza é uma das marcas do Grupo Øliver. Com seis unidades espalhadas pelo estado (Maricá, Niterói, Itaipu, Cabo Frio e São Gonçalo), entre o modelo de Take Away e lojas físicas, a marca tem como bandeira principal as pizzas gourmets que podem ser consumidas à la carte ou no sistema de rodízio. A Oliver’s Pizza aposta no franchising desde 2023 e mira expandir para a capital do Rio de Janeiro, além da internacionalização que já está a caminho.

Investimento inicial: R$ 300.000 no modelo delivery

Faturamento médio: R$ 2,3 milhões por ano

Previsão de retorno: 15 a 18 meses

Balcão Urbano

O Balcão Urbano é uma rede de microfranquias de vending machines que alia tecnologia avançada a pontos de venda autônomos, oferecendo uma experiência de compra moderna e prática.

Investimento inicial: a partir de R$ 75.000

Faturamento médio mensal: R$ 20.000

Prazo de retorno: entre 12 meses

ATW Delivery Brands

A ATW Delivery Brands é uma das maiores holdings de franquias com modelos Dark Kitchen do Brasil. O grupo é pioneiro e especialista em desenvolver marcas e processos otimizados 100% focados no delivery. Dentre muitas marcas, a empresa mantém em seu portfólio a N1 Chicken, O Que Comer, Fernando?, Zé Coxinha e Brasileirinho Delivery.

Investimento inicial total estimado: R$ 139.000 (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 240.000

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Espaço Facial

Popular em bairros da zona sul à zona norte do Rio de Janeiro, a Espaço Facial foi por André Rautt, Reginaldo Duarte, Vanessa Duarte e Carine Amaral, e tem os atores Deborah Secco e Márcio Garcia como sócio-embaixadores. A rede é conhecida por vender o botox com o preço mais acessível do Brasil. O baixo preço, no entanto, não diminui a qualidade. Os insumos utilizados são fornecidos pela Galderma, Rennova, Merz, Medbeauty, MedSystems, Biometil e PHD, referências no mercado.

Investimento inicial: a partir de R$ 265.000

Faturamento médio mensal: R$ 140.000

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Chiquinho Sorvetes

A Chiquinho é líder no segmento de sorvetes no Brasil, com uma trajetória sólida de 44 anos que evidencia sua força no mercado. Com um cardápio diversificado de produtos e mais de 843 unidades espalhadas por todo o território nacional, a marca já entregou mais de 50 milhões de sorvetes e atende, anualmente, cerca de 36 milhões de clientes. A franqueadora tem sede em São José do Rio Preto, a 454 km da capital paulista e, com estrutura moderna, é constituída por empresas próprias nas áreas de arquitetura, distribuição, logística, marketing e tecnologia da informação.

Investimento inicial: a partir de R$ 350.000

Faturamento médio mensal: R$ 80.000

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Unhas Cariocas

A franquia de esmalteria Unhas Cariocas preza pela proteção e biossegurança dos clientes, com colaboradoras treinadas para um atendimento padronizado, com rapidez e qualidade. Com a técnica exclusiva para remoção da cutícula, que dispensa o alicate sem comprometer o resultado, as unhas são feitas, em média, em 30 minutos.

Investimento inicial: a partir de R$ 115.000

Faturamento médio: R$ 60.000 a R$ 80.000

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Escova Express

A Escova Express é a rede de franquias referência no mercado de beleza, que usa os melhores métodos em escovas, penteados, maquiagens e design de sobrancelhas. Com atendimentos que dispensam agendamento prévio otimizando o tempo das mulheres que têm uma rotina corrida, mas que querem estar sempre arrumadas.

Investimento inicial: R$ 230.000

Faturamento médio: R$ 60.000 a R$ 80.000

Prazo de retorno: 18 a 24 meses